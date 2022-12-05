台股三多 催升封關行情

台股在美國聯準會主席鮑爾暗示將放緩升息中，隨行情將持續落後補漲、後市指數將有「積」之彈、年底資金行情啟動等三大利多齊放，法人預期2022年封關行情看揚，加權股價指數將先攻15,200點、再看15,600點。

三大利多中，首先、萬寶投顧執行長賴建承分析，以美股四大指數來看，其中道瓊已越過年線、標普也已接近年線下，台股至上周五收盤為止，距離年線還有近882點的空間，因此預期仍有落後補漲行情可期。

其次、第一金投顧董事長陳奕光表示，美國總統拜登確定將參加台積電6日美國新廠裝機典禮，包括美、台科技巨擘都將同聚一堂，加上台積電近期相關利空逐漸淡化，將帶動股價有機會重啟多頭攻勢，連動指數先攻15,200點。

第三、聯邦投信投資長吳裕良、台新投顧總經理呂仁傑認為，以台積電今年獲利約1兆元來看，占台股今年整體4.2兆元的近四分之一，加上聯準會可能放緩升息、美元與美債殖利率開始走疲，有利大盤資金行情啟動，搭配外資、投信、壽險、集團的作帳行情，看好年終封關走勢。

賴建承說，本周起上市櫃公司將陸續公布11月營收，有利台股先攻15,200點，並在今年底結束前收復15,600點，甚至不排除在明年元月以及農曆年封關行情烘托下，指數將進一步上看萬六大關。

產業布局方面，賴建承、吳裕良看好IC載板、PCB、車用電子、半導體設備、IC設計等跌深族群輪流補漲；陳奕光則看好價值型選股的海運三雄，景氣循環的面板、記憶體、金融、營建、鋼鐵，戰略股的半導體、創新產業的電動車等族群，有機會輪流反彈、擔任大盤上攻要角。

此外，法人上周預期台股將出現軋空手、軋空單等「雙軋效應」，果然開始顯現。隨著雙軋效應持續發酵，將助攻台股持續向上，預期盤勢將呈現類股良性輪動，推動指數呈現逐步墊高的格局。