投顧：股市短線遲滯 12月下旬可望反攻

美國聯準會（Fed）主席鮑爾演講意外鴿派，市場預期後續將放緩升息，國際股市仍處樂觀氣氛，台股周線已連5紅，但投顧分析師指出，股市短線行情可能稍有遲滯，但以長線格局來看，大循環修正也已完成，建議逢低應該布局，預期指數在12月下旬應有表現空間，外資回流，選股仍以電子藍籌股優先，指數區間看14500點至15300點。

台股上周五下跌42.12點，失守15000點關卡，收在14970.68點；但上週指數仍上揚192.17點，週線連5紅。上週集中市場外資買超328.65億元，投信買超31.47億，自營商含避險賣超157.17元，三大法人合計買超202.95億元。

永豐投顧分析，以技術指標KD來看是高檔向下，短線再突破不易，然週KD指標依舊向上，中線仍有向上空間，故股價降溫，應為買進良機。

永豐建議，12月上旬雜音較多，預期市場升起觀望心態，12月10日上市櫃公司公布營收，由於產業仍處消化庫存階段，預期營收公布屬利空訊息，不利目前股價表現，甚至引發漲多個股股價拉回。

在美股部分，預估11月美國消費者物價指數（CPI）年增率應有續降可能，12月15日Fed召開FOMC利率會議，12月升息2碼已在市場預期中，但終端利率到何水位才是重點，目前FedWatch利率決策工具預期為4.75％至5％間，雖大勢已底定，但就怕出意外，故預期本週市場觀望心態濃厚，漲勢可能暫且休息。

永豐也認為，強勢美元結束，資金回流新興市場，台幣快速由32.3回升至30.55，顯示外資資金不再匯出；在Fed減持債券部分，資產高峰為4月份8.97兆美元，近期為8.63兆美元，減債速度緩慢，10年債殖利率風聲大雨點小，10年債4.25％殖利率已經反映預期，未來再高的機會不大，故債券殖利率對股市的壓力減輕。

安聯投信台股團隊也表示，隨現階段市場資金面所面臨的壓力開始出現較大舒緩，加上之前諸多不確定因素亦相繼出現改善跡象，也有助於支撐現階段市場維持偏多格局。

就方向上，安聯投信台股團隊表示，建議以長線保護短線策略，聚焦具長期競爭力強勁、有一定的護城河，但短期受到庫存調整以及總體經濟大環境利空造成股價有大幅乖離的企業做逢低加碼動作。