股海自由行／雲端伺服器、網通 2023年亮點

2022是告別疫情的一年，持續三年的疫情，改變世界運作的方式，也烙印一代人的深刻記憶，這記憶將會持續改變未來生活、工作、消費的習慣，也順勢牽動全球格局的變化。

疫情之初，全球廣泛封控，對WTO以來全球分工製造模式帶來了挑戰，供應鏈斷鏈也造成日後物價高漲的原因之一，此外，遠距工作變成常態，人們也更習慣在網路購物，訂閱餐食、數位轉型也因為疫情在各行各業中加速推進。

台灣因為疫情初期管制得宜，製造能力沒有明顯受損，海外訂單紛湧而至，其中半導體業競爭力獲得巨大的跳升，中美的戰略爭奪，更讓台灣高科技業受到全球的注目，展望2023年，半導體仍是台股的重要核心資產，台積電受到巴菲特、橋水基金等頂級投資機構的青睞，就是台灣半導體業價值的體現。

此外，目前全球薪資高漲，許多行業都有缺工的狀況，而去全球化、分散供應鏈的趨勢，讓技術勞工的需求更加強烈，在缺工且成本提高的狀況下，自動化產業將迎來一波加速成長趨勢，台灣是工業電腦大國，相關產業也將在2023年明顯受惠。

近年數位轉型在各行各業都是重要的轉型策略，推動數位的發展，必須要有相關的基礎建設的配合，所以最上游的雲端伺服器、甚至整體網通通訊的建置，都有巨大的商機，2022年下半年以來，伺服器相關、網通相關及高速傳輸等，都是市場關注的成長趨勢，這些股票去年因為升息關係都出現明顯的修正，在長期趨勢下，2023年都是非常值得關注的機會。

2022年的通膨現象，是一個跨越20年周期的事件，這也讓全球投資人經歷了一場空頭的洗禮。

我們觀察，物價的高點應該會留在2022年，接下來就是景氣下滑的階段，因為打擊物價造成的景氣趨緩，是提供全球長期穩定發展的短期必要之惡，這句話轉換為投資策略，就是長期投資人，應該在景氣變差的時候，選擇長期趨勢的產業、挑選具競爭力的公司，逢低買入，堅持持有，巴菲特現在這麼做，學習巴菲特做一個智慧型投資人，是目前投資人最好的機會。

另一方面在投資人累積財富後，可以進一步透過有價證券他益信託提早規劃，經由「以券信託、以券養老、以券傳承」，實現個人退休生活藍圖，落實對親人的愛與關懷。

長期持股且投資金額高的投資人著重合法的節稅傳承服務，採取「本金自益孳息他益」信託架構，搭配股票出借活化，投資人在信託期間除了節稅傳承信託孳息，還能出借股票賺取租金，進一步擴大資產傳承效果。

為更貼近投資人關愛家人的需求，可依投資人心願規劃照顧家人的他益贈與架構。

將每年股票孳息透過信託贈與逐步移轉累積，例如作為投資人對父母孝養金及日常生活之用，預先儲備未來父母的醫療及安養支出，透過信託寫入對父母親的愛。

或以信託架構贈與給子孫輩作為教育基金的累積，讓晚輩可安心求學專注學習。

靈活運用股票孳息現金流鼓勵及設立目標的方式，採定期或不定期分配撥付機制，透過信託機制將祝福及疼惜留給晚輩，滿足投資人的重要傳承安排。

2023年是個修復物價高漲的一年，全球資金仍然趨緊，景氣也會持續趨緩，但也是景氣周期的最末階段，依據過去歷史來看，好的企業能在景氣衰退時縮減成本，在景氣擴張時增加獲利，這樣的企業，是對抗通貨膨脹最好的投資，投資人可以細心選擇，有機會打造長期投資計畫，圓滿人生不同階段的夢想。（作者是永豐金證券總經理）