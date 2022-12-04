紅包行情來了 解碼淘金術

農曆兔年自明年1月22日展開，證券分析師認為，在美國聯準會升息放緩下，可讓漲升機率高的12月股市多頭持續到明年元月，提早啟動紅包行情。

統計從2007年起的15年，12月有13次上漲作收，平均漲幅3.3%；農曆封關前20日與前十日的股市漲升機率有六成。

永豐投顧指出，12月起至農曆年前這段期間，因進入財報空窗期，雜音干擾少，尤其多頭買盤還有已簽約準備撥款的勞動基金700億元，可寄望資金行情；此外，現階段融資位在低檔、融券處於高檔，軋空行情可以期待。

台股明年農曆關日為1月17日，華南投顧董事長儲祥生表示，這段期間預計以中小型股表現較為活絡，漲升主軸還是在電子股，尤其是今年股價跌很慘的IC設計族群；此外，5G建置仍進行中，相關零組件與供應鏈股價也會有反應。

美股費半指數漲勢近期強過台積電表現，中信投顧總經理陳豊丰分析，輝達（Nvidia）概念股可以留意。中國大陸逐步解封，凱基投顧董事長朱晏民認為，與大陸餐飲食品內需有關個股可多加留意；群益投顧董事長蔡明彥也指出，解封有利餐飲業之外，航空旅遊族群也可注意。

巴菲特主導的波克夏大買台積電及美聯準會主席鮑爾近日的鴿派言論，激勵科技股強力反彈。朱晏民表示，科技股目前調整庫存狀況不一，可挑選較無庫存問題的ABF載板、伺服器與汽車類股。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，半導體產業長期趨勢依舊看好，電動車帶動電力相關產業需求快速增加，從發電、充電樁、電網、儲能等相關基礎設施產業及所需要電力電子元件都將商機可期。由於台股短線急漲2,000點，第一金投顧董事長陳奕光認為，保守投資人可考慮挑價值型股票，例如貨櫃三雄及面板族群中具高殖利率或評價已低的個股。