股海自由行／觀光、驅動IC、電競 短線有看頭

今年11月全球表現最好的股市依序為香港國企、香港恆生、台灣加權指數，三者單月報酬率分別達29%、27%、15%，表現優異的共同原因是市場對北京政府即將解除防疫封控的期待。

其次，台股本身個別原因是受到巴菲特於11月14日公告買進台積電ADR的消息激勵。我們認為防疫封控放鬆應有助中國大陸內需市場獲得一定程度回溫，惟明年大陸整體經濟仍面臨諸多逆風。巴菲特危機入市買進台積電ADR雖顯著提升市場樂觀氛圍，半導體產業明年仍須面臨庫存調整問題，並非特定人買股即可扭轉。

儘管日前大陸國務院防疫記者會並未給出市場期待的解封措施或時間表，但可看出北京政府正往經濟解封或防疫放寬的方向邁進無疑。市場總是會提前反映即將發生的利多。以台灣為例，市場預期今年7-8月即將解封預期下，國內餐飲與觀光族群大約提前於5月即出現資金押寶現象，後來台灣指揮中心確實自7月27日起將疫情警戒標準由第三降至第二級。

儘管北京政府可能於明年某個時點逐步放寬防疫規定，邁向經濟與國境解封，北京一向以政權維穩與國家安全為指導方針，我們認為，不宜過度樂觀看待未來大陸經濟解封速度，仍需持續觀察老年人口疫苗接種比率與疫情演變。根據大陸官方數據，截止11月上旬，60歲以上老年人口雖有85%已打過二劑疫苗，但80歲及以上老人中僅61%接種二劑，且不到40%的人打了第三劑。

隨著大陸防疫封控措施可能逐步放鬆，明年大陸消費增長可能出現反彈，但內部經濟與外部地緣政治方面均面臨挑戰，恐將限制大陸明年經濟動能。

過去三年的房價下跌已對家庭產生負面財富效應，並顯著打壓內需消費動能，且房地產市場崩潰也導致地方政府收入大幅下滑，削弱了它們在明年增加基礎設施支出的能力。

房地產市場占大陸經濟約四分之一份額，房地產行業負面衝擊將會持續限制大陸經濟復甦力道。除此，因大陸是除汽車外最大消費品出口國，在明年全球經濟前景持續惡化下，商品出口會遭受衝擊，連帶給大陸經濟帶來壓力。

伴隨巴菲特危機入市買進台積電，顯著強化全球半導體庫存調整即將接近尾聲的樂觀期待。儘管我們認為高效能運算、人工智慧、汽車電子等將支撐半導體產業持續迎來產業結構性增長，疫情期間偏高庫存及即將迎來的手機與PC明年需求持續性衰退，半導體產業將難以避免面臨庫存調整的景氣逆風。

正常景氣下行周期下，半導體庫存修正通常耗時四~五個季度，因此我們推斷本次庫存去化最快需至2023年第3季才可能接近正常水位。同時，美國費城半導體指數或台灣半導體指數長空落底時點，通常落於產業庫存調整至正常水位的當季附近。

雖然明年仍將面對利率來到限制性領域衍生的經濟與企業獲利衰退風險，短期由通膨趨緩、升息節奏放慢與大陸即將解封帶動的樂觀氛圍，應有助台股本波反彈行情延續至明年初，投資人可關注大陸經濟解封下的直接受惠族群，諸如餐飲、消費、觀光等，以及提前清完庫存或沒有庫存疑慮之族群，諸如驅動IC、電競、ABF、伺服器、汽車電子等。（作者是凱基投顧董事長）