台股現賣壓 鴻家軍撐盤

台股昨（2）日高檔調節賣壓湧現，加上市場觀望美國非農就業數據，加權指數拉回並失守萬五關卡，所幸盤面資金良性輪動，內資主導的櫃買市場拉出連三紅，續創本波反彈新高，有機會領先集中市場挑戰上檔年線關卡。

展望後市，綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢等看法，台股短線漲多休息，預期在美聯準會（Fed）開會前指數空間有限，以個股表現為主，具低基期、軋空、轉機等題材股有機會脫穎而出。

Fed主席鮑爾日前演說內容鷹中帶鴿，釋出12月有機會放緩升息步伐訊息，美股四大指數維持盤堅格局，但台股短線急漲攻上萬五後，追價力道收斂，昨日在權值股壓盤下，終場跌42點或0.2%收14,970點，終止連三漲，成交量縮至2,271億元，近三日最低。

櫃買市場受惠法人、集團衝刺作帳，昨日續漲1.55點或0.8%收191.88點，連三日收中紅棒，改寫本波反彈以來高點，距年線196.78點僅差2.5%，有機會領先集中市場達陣。

周線來看，集中市場單周漲192點或1.3%，連五紅，櫃買市場周線漲7.54點或4.0%，連六漲。

昨日盤面台積電、台塑四寶、大型金控等權值股普遍弱勢，僅獲得外資連二日回補的低基期股鴻海表現突出，帶領鴻家軍啟動作帳行情，信驊、旭隼等千金股為主的高價股前段班展現抗跌力道，其餘強勢族群還包括綠能、網通、IC設計等。

外資昨日調節0.5億元，終止連三買，但逆勢大敲的鴻海、華新、中興電、國巨、中租-KY等都是盤面強勢指標；外資在台指期淨多單續減1,843口至1,055口，是11月11日以來新低。

值得注意的是，外資連三日大買元大台灣50反1 ETF，前二日主要買盤來源為高頻交易盛行的凱基台北，昨日則來自瑞銀，法人推測高檔避險心態濃厚。

投信昨日加碼6.5億元，連三買；八大公股行庫逢低承接0.1億元，終止連三賣，主要買超台積電、中鋼等權值股。