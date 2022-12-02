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台積電收492.5元 信驊收2,280元未超越大立光

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

台股今（2）日震盪下跌42.12點，失守15000點關卡，台積電（2330）收在492.5元，下跌6元。股后信驊（5274）盤中一度超越股王大立光（3008），衝上2,315元，終場漲幅收斂，收在2,280元，仍未超越大立光2,290元。

受美股影響，台股今日加權指數下跌42.12點，收在14970.68點，跌幅約0.28%。

台積電今日走勢疲弱，開盤下跌8.5元，開在490元，盤中最高到497元，終場收在492.5元，下跌6元，市值滑落至12.77兆元。籌碼方面，外資連三日買超2萬1,291元，投信終結連五日賣超轉為買超291張，自營商連五日賣超7,366張。

外資轉賣為買超125張，信驊股價表現亮眼，帶領IC設計股上漲氣勢，信驊盤中衝上2315元，超越大立光，不過，終場漲勢收斂，收在2,280元，上漲75元；大立光則收在平盤價2290元作收，仍為台股股王寶座。

大立光 台積電

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