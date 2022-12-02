萬五只撐一天！台股跌42點收14,970點 台積電收跌6元

台股今(2)日收盤下跌42.12點，收盤指數14,970.68點，成交量2,230.99億元；今日台積電（2330）出現拉回整理，大盤多頭由鴻海（2317）領軍，台積電收盤下跌6元，收盤價492.5元；鴻海漲幅2.43%，以105.5元收盤。

集團股的華新（1605）再度成為短線帽客進出標的，爆出巨量且向上攀升；成交金額大且走強者尚有：中興電（1513）、創意（3443）、南電（8046）、宏達電（2498）、創惟（6104）、矽力-KY（6415）、M31（6643）、光罩（2338）及信驊（5274）等股。不過，晶睿（3454）、長榮（2603）、裕隆（2201）、華星光（4979）、智擎（4162）、瑞昱（2379）等股走勢則轉為疲軟。

中信小資高價30ETF經理人張嘉祐說，集團作帳行情有機會讓台股在12月仍維持高檔，續強機會仍大，2023年農曆封關前夕，元月表現可能較為冷淡，預料具政策性題材的綠能、電動車、通信網路等題材仍有撐；在資料中心、AIoT、智慧車及5G長線成長趨勢不變之際，看好通信網路產業可持續受惠，近期國際大廠調整企業支出，惟長線需求不減之下，電子書、電子筆記本、電子標籤穩健成長依然可期。

張嘉祐表示，台股將呈現先蹲後跳的趨勢，中國大陸防疫政策鬆綁、企業庫存消化程度以及貨幣政策，都是年底至2023年的關鍵指標，惟市場不確定猶存，台股短期內仍處波動期間，投資人可布局具兼具基本面、政策題材的ETF，以在不確定性中，尋求穩定資金波動的機會。