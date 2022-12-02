快訊

北市忠孝西路機車行駛僅開放深夜時段 議員批「給鬼騎？」

藍武士永不言敗：日本隊踢贏西班牙「打破世界盃魔咒」

恭喜！余祥銓宣布訂婚 兩克拉鑽戒套牢柔柔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定期定股優勢在哪？網揭1關鍵適合資金充裕者

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
「定期定股」主要是透過定期申購固定股數，因此扣款金額會隨著股價變動，當股價越高時，買進金額會增加，反之亦然。就有網友好奇「定期定股跟一般自己買差在哪裡？聯合報記者杜建重／攝影
「定期定股」主要是透過定期申購固定股數，因此扣款金額會隨著股價變動，當股價越高時，買進金額會增加，反之亦然。就有網友好奇「定期定股跟一般自己買差在哪裡？聯合報記者杜建重／攝影

image source：pexels

文／陳羿郿

「定期定股」主要是透過定期申購固定股數，因此扣款金額會隨著股價變動，當股價越高時，買進金額會增加，反之亦然。就有網友好奇「定期定股跟一般自己買差在哪裡？」

定期定股手續費便宜、強迫儲蓄

原PO在Dcard發問「定期定股跟一般自己買差在哪裡？手續費嗎？還是不用自己下單？」底下網友回應，「差在紀律啦」、「差在手續費可以再便宜一點，相反就是只能買當天價格。自己買你可以凹看看更低來買」、「定期定股比較方便，所有上市股票跟ETF都可以約定投資 還蠻方便的，比較能有目的性存錢」、「存定期定股是為平均成本或者說不受股票波動影響 做長遠的投資計畫，無論是保守派的小資族或是想強迫自己存股，選擇定期存股都很適合」、「手續費比較便宜」。

「定期定股」和「定期定額」差在哪？

定股，是買入固定股數；定額，是投入固定金額。

「定期定股」是指在固定的時間，買入指定標的固定股數，例如每月10號固定買0050ETF共100股。該方法是設定股票數量購買，所以每次使用的金額都不相同。也因為股價會波動，因此這種投資方法適合資金較充裕的投資人。

「定期定額」指在固定的時間，固定的金額買入指定標的，例如每月10號固定買0050ETF共5000元。因為是鎖定在一定金額內去購買股數，股價高，購買數量就少，股價低，購買數量就多，適合想要固定存錢的新手和小資族。

兩者都是定期持續投入的方法，但由於使用的資金不同，因此比較績效好壞並沒有意義。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「定期定額、定期定股」的關鍵字出現手續費、證券、折扣等，可見對於想選擇該種方式理財的人，手續費會是在意的要點之一。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月01日至2022年11月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『定期定額、定期定股』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

簽帳金融卡比信用卡好？腦波弱更適合哪種？　簽帳卡有1嚴重隱憂

蛤？有474萬就是有錢人？看看別人賺多少　你是「35％月底吃土族」嗎

台股大跌逃去哪？保本增值換個方式　避險5大標的報你知

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

ETF 網路溫度計

延伸閱讀

少年股神？00878存股「投資計畫」曝光　23歲男累積資產200萬　

只存1張金融股就是加薪的開始！他：超過「這數目」開始很有感

年輕人都在瘋！一鍵變成動漫美少女 社群上超熱門的美圖秀秀「AI繪圖」你玩過了嗎？

買房大調查！猶豫再三都因為這些問題 「錢」總是關鍵因素

相關新聞

萬五只撐一天！台股跌42點收14,970點 台積電收跌6元

台股今(2)日收盤下跌42.12點，收盤指數14,970.68點，成交量2,230.99億元；今日台積電（2330）出現...

長榮國際今天股東臨時會決議 停止公開發行

長榮國際（2716）今（2）日經股東臨時會決議停止股份公開發行，之後將依股東會決議向主管機關申請辦理，本次出席股東持股比...

當裕隆噴翻、鴻海也動了 這兩檔集團股漲勢更強

鴻海電動車邁大步，除目前的策略合作夥伴Lordstown、美國電動曳引車業者Monarch Tractor，及Fiske...

美股漲跌互見 法人：台股可能面臨萬五保衛戰

美股漲跌互見，道瓊指數下跌194.76點，那斯達克指數上漲14.45點。法人表示，台股今天可能面臨15000點關卡保衛戰

定期定股優勢在哪？網揭1關鍵適合資金充裕者

「定期定股」主要是透過定期申購固定股數，因此扣款金額會隨著股價變動，當股價越高時，買進金額會增加，反之亦然。就有網友好奇「定期定股跟一般自己買差在哪裡？」

長榮國際停止股份公開發行 監察人葉佳全出席

長榮國際(股)公司（代號2716）上午經股東臨時會決議停止股份公開發行，之後將依股東會決議向主管機關申請辦理。長榮國際監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。