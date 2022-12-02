定期定股優勢在哪？網揭1關鍵適合資金充裕者

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文／陳羿郿

「定期定股」主要是透過定期申購固定股數，因此扣款金額會隨著股價變動，當股價越高時，買進金額會增加，反之亦然。就有網友好奇「定期定股跟一般自己買差在哪裡？」



定期定股手續費便宜、強迫儲蓄



原PO在Dcard發問「定期定股跟一般自己買差在哪裡？手續費嗎？還是不用自己下單？」底下網友回應，「差在紀律啦」、「差在手續費可以再便宜一點，相反就是只能買當天價格。自己買你可以凹看看更低來買」、「定期定股比較方便，所有上市股票跟ETF都可以約定投資 還蠻方便的，比較能有目的性存錢」、「存定期定股是為平均成本或者說不受股票波動影響 做長遠的投資計畫，無論是保守派的小資族或是想強迫自己存股，選擇定期存股都很適合」、「手續費比較便宜」。

「定期定股」和「定期定額」差在哪？



定股，是買入固定股數；定額，是投入固定金額。



「定期定股」是指在固定的時間，買入指定標的固定股數，例如每月10號固定買0050ETF共100股。該方法是設定股票數量購買，所以每次使用的金額都不相同。也因為股價會波動，因此這種投資方法適合資金較充裕的投資人。

「定期定額」指在固定的時間，固定的金額買入指定標的，例如每月10號固定買0050ETF共5000元。因為是鎖定在一定金額內去購買股數，股價高，購買數量就少，股價低，購買數量就多，適合想要固定存錢的新手和小資族。



兩者都是定期持續投入的方法，但由於使用的資金不同，因此比較績效好壞並沒有意義。



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「定期定額、定期定股」的關鍵字出現手續費、證券、折扣等，可見對於想選擇該種方式理財的人，手續費會是在意的要點之一。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月01日至2022年11月30日。

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