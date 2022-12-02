證交所2022年上市公司業務宣導會圓滿落幕

臺灣證券交易所自10月起於台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦八場次上市公司業務宣導會，最後一場於11月29日圓滿結束，經統計上市公司出席代表逾千人，證交所除服務與會上市公司代表，另提供講師講授課程影片，置於臺灣證券交易所WebPro 3.0影音傳播網，供外界線上觀看，以擴大宣導成效。

這次宣導會就重大訊息及暫停交易、資訊申報重點及近期法規修正，彙整常見缺失等重要案例資料，提供上市公司參考借鏡，就重大訊息評估程序、陳核紀錄保存及違失處置等範例進行說明，並加強宣導建立「內部重大資訊處理作業程序」，有助上市公司資訊透明落實。由於近來資安威脅頻傳，資訊申報作業辦法增訂資安人員之設置及申報作業，上市公司將分級分階段適用。

另因應「公司治理藍圖3.0」所訂時程，於112年起資本額100億以上及銀行、保險及證券業等金融相關之上市公司，應於會計年度終了後75日內提前公告財務報告。本年度亦於會中說明「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」、「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃風險管理實務守則」等公司治理規章修正重點及相關法規修正預告。

證交所表示，截至2022年11月底止，上市公司公告的重大訊息逾3萬多則，經點閱及媒體轉載產生傳播的乘數效果，愈見重大訊息對投資人投資決策之重要性。

證交所藉由宣導會與上市公司代表分享交流，希望使上市公司嫺熟重大訊息、資訊申報及公司治理等相關規定，也提醒上市公司揭露重大訊息時應掌握及時、正確、完整的原則，特別是購併或涉及營運變化等重大交易，期達成證券市場資訊對稱及透明的目標。

證交所秉持竭誠服務資本市場的精神，每年度定期辦理業務宣導會，以利提升上市公司相關業務主管及人員對於規章的了解，活動訊息可至證交所網站查詢。