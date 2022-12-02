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元富亞洲高股息N、永豐富櫃200正2N 12月27日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券(020013)及永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍指數投資證券(02003L)到期日為2022年12月26日，自12月27日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，元富亞洲高股息N及永豐富櫃200正2N最後交易日為2022年12月22日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢元富證券股份有限公司網站（ https://www.masterlink.com.tw/warrant-etnareaasia ）或

永豐金證券股份有限公司網站(https://www.sinotrade.com.tw/ETN/Index.aspx)。

櫃買中心另表示，這些所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。

櫃買中心 高股息

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