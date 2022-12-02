鮑爾放鴿、美就業數據降溫 加碼AI新科技正是時候

聯準會主席Powell美國時間(11/30)周三於布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時稱，FOMC放緩升息步伐最快的時間點將落於12月會議上，股票市場歡聲雷動，美股四大指數同步收漲，那斯達克大漲4%、費城半導體漲幅更是接近6%左右。富蘭克林華美投信認為，因小非農就業數據放緩，顯示市場不似過往熱絡，聯準會有望放緩升息步調，經濟表現降溫，建議不妨利用兩千兩檔「倍金術」投資法，從科技股的低檔開始扣款累積。

繼11月會議紀要內容顯示，多位官員態度偏鴿派之後，聯準會主席Powell美國時間(11/30)周三於布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時稱，FOMC放緩升息步伐最快的時間點將落於12月會議上，並稱終端利率或將略高於9月利率點陣圖所預估，美國十年期公債殖利率也持續走低來到3.6%左右；CME芝加哥交易所的Fed Watch最新數據顯示12月升息兩碼至4.25%-4.50%機率高達80%左右。

小非農就業數據降溫，美國通膨有望跟進；素有小非農之稱的最新ADP就業報告指出，美國11月民營企業招聘人數來到近兩年低點，薪資成長幅度放緩，這也說明在經濟前景不確定性越高下，雇主考量的層面更加廣泛；緊接著準備公布非農就業數據或也將進一步走軟，彭博調查顯示預期11月非農就業數據新增20萬人，不過大摩（Morgan Stanley）則更加保守預估僅增加18萬人，失業率將從前一月份的3.6%提高至3.8%。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰分析，美經濟降溫、勞動市場不如以往熱絡不全然是個壞消息，但可視作一個景氣循環的週期，隨著經濟數據不如以往強勁，市場認為聯準會內部的鴿派呼聲會更加強烈，升息的步調有機會再放慢。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，北京當局在爆發「白紙運動」後，當局表示封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便，市場預估大陸防疫措施將逐步放鬆，有利於大陸國內經濟活動重啟，中國大陸消費動能若能因此展開復甦，也會有利於科技或電子產品的庫存加速去化。

再者，楊金峰也認為，緊接著聖誕假期將來臨，隨著外資去放長假，股市交投熱度可能逐漸降低。此外，若美中關係有所和緩，儘管科技禁令牽制著大陸科技業發展，不過繪圖晶片大廠NVIDIA已快速調整產品規格，得以出貨給中國大陸企業；半導體需求面在急速修正後，預計去庫存將在明年第一季、第二季會回到合理水位，皆有利於科技、消費性電子等表現。

總結以上，富蘭克林華美投信表示，明年上半年全球仍將壟罩在美國升息循環的搖擺下，市場具波動性，此時，不妨利用定期定額「倍金術」兩千兩檔投資策略，選擇如:科技加上生技股票基金，或是以台股搭配、全球或特別股基金的組合，提供小資族也能輕鬆入手的彈性組合，透過紀律性的定期定額扣款，以幫助投資人將薪水盡力轉化為財富。