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【早晨財經速解讀】0056填息成功 本次僅花32天 價差能賺回來?

12/2【早晨財經速解讀】牛市歸來?鮑爾給定心丸 德銀估反彈結束美股再殺25% 0056填息成功 本次僅花32天 價差能賺回來?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，主要是日前公布的數據顯示，11月美國製造業活動出現自2020年5月以來的首次萎縮，加深了Fed升息將導致經濟衰退的擔憂，沖淡了核心PCE平減指數增幅趨緩所引發的樂觀情緒。如今投資人對周五公布的非農就業數據屏息以待。

道瓊工業指數下跌194.8點，跌幅0.6%，報34395.01點，標普500指數下跌3.54點，跌幅0.09%，收在4,076.57點，那斯達克綜合指數上漲14.45點，漲幅0.1%，至11482.45點。費城半導體指數下跌22.15點，跌幅0.8%，收報2,804.69點。

周三，在各界樂觀認為Fed可能放緩升息步伐下，標普500指數漲逾3%。才相隔一日，標普陷入多空交戰，在200日移動平均線附近搏殺激烈，最後收盤基本持平。

在標普500指數11個產業類股中，有七個下跌，其中金融類股領跌，跌幅為0.71%，消費必需品類股緊隨其後，下跌0.47%。

盤前公布的PCE平減指數顯示通膨確實一步步放緩，聯準會加速升息的必要性不斷降低，都讓投資人寬心，但開盤後半小時公布的11月ISM製造業指數卻傳來壞消息，美國11月製造業活動自兩年多以來首次萎縮，訂單持續三個月下滑。

另一項數據顯示，截至11月26日當周，美國初請失業金人數減少1.6萬人，經季節性調整後為22.5萬人。

Baird的投資策略分析師Ross Mayfield說：「在正常情況下，今天早上的一籃子數據會激發市場的風險意願，但在昨天反彈後，我認為還沒有好到推動市場進一步攀升。」

在Fed主席鮑爾背書是時候放緩升息步伐後，引發美股周三反彈，標普500指數自4月以來首次升穿200日移動平均線。

交易員們如今認為，Fed在12月將利率提高2碼的可能性為79%，升息3碼的可能性為21%。

個股方面，軟體業者Salesforce重挫8.3%，此前該公司表示Bret Taylor將在1月卸任共同執行長。

折扣零售商Dollar General急跌7.5%，因該公司下修年度獲利展望；好市多跌6.6%，因這家美式賣場11月營收成長放緩。

輝達（Nvidia）和臉書母公司Meta均漲逾1%。

投資人如今等待周五公布的非農就業數據，以尋找勞動市場受升息影響的更多線索。

「國民ETF」元大高股息ETF（0056）今年每受益權單位分配史上新高2.1元，10月19日除息後今盤中最高達25.97元完成填息，僅花費32個交易日，創史上第四快紀錄。

元大投信表示，0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，並繼2021年以12個交易日填息後，今年僅用32個交易日完成填息，達成連續12年填息的紀錄。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 標普 美國 Fed 經濟衰退 0056元大高股息

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