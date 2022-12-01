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陪股民跨年？阮清華：國安基金繼續護盤 暫無退場打算

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
財政部次長阮清華。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
財政部次長阮清華。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股重返萬五大關，美國聯準會（Fed）升息步調轉鴿，股民關心國安基金護盤是否會退場? 對此國安基金操盤人、執行秘書阮清華指出，台股雖然比起本波低點上漲了超過2,000點，但是各項國際變數仍在，台股仍不穩定，因此國安基金並沒有規劃要召開臨時會討論護盤退場。

也就是說，國安基金在場內護盤肯定會跨年，而國安基金依法明年1月15日前要召開例行委員會議討論年報，屆時可能就國內外政經情勢進行檢視討論，但目前就各項國際變數的最新進展研判，護盤退場的機率並不高。

阮清華指出，最近台股上漲，今天加權指數並重返萬五之上，但這是暫時、偏技術性漲跌的狀況，目前仍處於升息過程當中，且總體經濟趨緩，不論是美國的終端需求，台灣下修經濟成長率，以及中國大陸封控也不是短期就可以解決，俄烏戰還看不到結束跡象，因此各項國際政經情勢變化，恐怕還要再觀察一段時間。

他表示，雖然近期台股稍微平穩，比起本波低點12629漲了兩千多點，但基本的問題都還在、還處於進程當中，因此國安基金會繼續執行護盤任務，對各項因素保持密切關注，維持股市穩定。

由於國安基金7月臨時委員會決定啟動護盤，關鍵在於多項國際政經變數，目前看來包括美國加速升息雖可能放緩，但並非停止升息，俄烏戰爭何時結束未知，而通膨惡化衝擊經濟成長甚至衰退的影響仍然存在，因此台股短期指數表現，並非國安基金護盤任務繼續與否的唯一指標。

國安基金 護盤 阮清華

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