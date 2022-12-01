凱基證券「投資旅行團」活動 完成任務抽iPhone 14 Pro

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券宣布，為幫助投資人掌握市場趨勢，即日起至31日推出「投資旅行團」活動，精選三大路線，讓投資人深入了解收益、市場與趨勢等三大投資主軸，完成任務還有機會抽蘋果iPhone 14 Pro

凱基證券「投資旅行團」活動推出三重優惠，首先，只要於凱基證券官方活動網頁線上登錄您的電子信箱與手機號碼，即完成投資旅行團活動報名，可免費領取專業團隊的最新投資展望，內容鎖定投資人的多元理財需求。

其中，包括「熱門趨勢線」、「深度收益線」與「在地市場線」三大投資路線，分別瞄準基礎建設、多元收益與台灣在地產業等熱門主題。

第二，新開戶即送200元Uber Eats優惠折抵金，並享有定期定額均一價優惠；最後是不分新舊戶，新申購台、美股或基金定期定額並扣款成功，於今年12月及明年元月各享有一次iPhone 14 Pro抽獎機會。

今年前三季全球股市普遍回檔，投資人參與市場意願恐受到衝擊，凱基證券建議，不妨藉此機會盤點投資步調，一方面透過定期定額投資財務健全及營收獲利品質較佳的企業，另一方面穩固核心資產配置，分散單獨投資個別資產的風險，度過市場波動並保有資金彈性。

凱基證券於「投資旅行團」活動中提供2023年投資展望報告與熱門標的，即是希望幫助投資人不必等待進場點，抓對趨勢立刻就能啟程。

凱基證 iPhone 14 Pro

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