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美麗華集團撤出國票金？志信處分2.48萬張持股引側目

經濟日報／ 新聞部編輯中心
國票金控。圖／國票金提供
國票金控。圖／國票金提供

航運股志信公告從今年3月15日至今日，處分國票金控持股2.48萬張，平均價格約12.5元，套現3.11億元，賺進6,529萬元。志信指出，賣出2.48萬張國票金後，累計持股僅剩6,499張。國票金控今日收平盤11.5元。

國票金控目前以美麗華集團、耐斯集團、公股行庫及旺旺集團四方共治的局面，去年宣布收購安泰銀卻失敗收場，近期又辦增資，擬辦理3億股的現金增資股，每股發行價格是10元，扣除原股東及員工認股之外，大約有1億股要採取洽特定人認購，但此舉再度引爆爭議，因為包括耐斯、旺旺都想增加持股，但隸屬於美麗華集團系統的黃春發旗下志信卻在此時處分持股，引來側目。

不過，美麗華集團在國票金的持股仍以美麗華大飯店持有超過15萬張最多，持股比例近5%。

國票金控

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