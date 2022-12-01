外資買超159億元！清一色敲進「這族群」 提款華航

台股今（1）日收15,012.8點，上漲133.25點，三大法人買超138.53億元，其中外資買超159.09億元，連三買，統計外資前十大個股中，除了4檔ETF之外，清一色是電子股；外資終止連續賣超，轉買超鴻海（2317）14,250張，台積電（2330）雖未守住500元，但獲外資買超11,922張，連三買。

台股早盤以15,059.92點開出，一舉站上萬五關卡，台積電開高衝上500元，領軍上攻，指數一度拉升至15,152.38點，大漲272點，但盤中漲幅收斂，午盤過後一度下滑至萬五之下，終場收在15,012.8點，上漲133.25點，三大法人中僅自營商賣超。

統計外資今日買超前十大依序是元大台灣50反1（00632R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、鴻海、日月光投控（3711）、台積電、元大台灣50、力積電、國泰智能電動車、華邦電（2344）、群創（3481）等；除了4檔ETF之外，買超前十大中清一色是電子股。

外資近40個交易日以來，賣超鴻海居多，近期股價力守百元關卡，今日收在103元， 上漲2.5元，漲幅2.49%，外資買超14,250張，終止連續11個交易日的賣超。

台積電早盤一舉開高衝上500元，以506元開高後一度拉升至508元，市值也重回13兆元之上，但是最後一盤卻爆出逾4,202張成交量，一口氣壓低2.5元收盤，終場收在498.5元，上漲8.5元，漲幅1.73%，500元價位得而復失，外資則是買超11,922張，連三買。