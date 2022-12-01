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台股上萬五國安基金退場？ 官員：各國經濟狀況仍不穩定

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台北股市1日開高走高，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，而後漲勢收斂，終場上漲133.25點，收在15012.8點，登上「萬五」關卡。中央社
台北股市1日開高走高，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，而後漲勢收斂，終場上漲133.25點，收在15012.8點，登上「萬五」關卡。中央社

台股攻上「萬五」，市場關注後續是否研議退場，國安基金官員今（1）日表示，要視實際情況綜合判斷，目前各國經濟狀況仍不穩定，若市場已明確回穩，各委員就很容易達成共識，但當前各國經濟數據都下調，市場變數仍多，「還要觀察一段時間」。

美聯準會主席鮑爾「放鴿」，激勵台股今站上「萬5」大關，終場收在15012.8點，上漲133.25點，成交量2915.77億元；三大法人買超138.53億元。

國安基金自7月12日晚間召開臨時委員會，並獲授權自7月13日起可進場護盤，為國安基金史上第8次進場護盤。根據財報，截至9月底止，國安基金進場共57個交易日，共斥資112.08億元，累計報酬為負8.16億元。

近期台股表現不錯，市場關心國安基金績效是否轉正？仍有留在場中護盤必要？國安基金官員今天表示，是否退場及護盤績效，明年1月開完例行委員會後就會對外公告說明，但強調「賺賠不是重點」，重點是股市要穩定，護盤會盡量努力。

官員說明，市場上還有諸多不確定性因素，例如通膨持續、升息還在循環當中，加上俄烏戰爭、中國大陸封控等影響，加上全球經濟成長都有趨緩跡象，需求都往下降，不是短時間可以恢復。

官員進一步強調，今日台股上漲、但開高走低，且不只台灣，其他國家都是一樣，整體來看市場變數很多，「等市場真的穩定後，自然就會退場」。

官員也說，是否退場要實際綜合判斷，國安基金委員會委員都是專家，大家會綜合判斷，要先了解實際狀況，若市場穩定就很容易達成共識；目前各國經濟都往下調、全球經濟還有很多變數，還要觀察一段時間。

國安基金 護盤 台股

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