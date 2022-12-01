台股站上萬五大關 投顧估2023年高點可望挑戰萬八

美聯準會主席鮑爾「放鴿」，激勵台股今站上「萬5」大關，中信投顧總經理陳豊丰今預估，台股最低點已過，明年是喜迎拾級而上的「AI金兔年」，預計明年高點有機會挑戰1萬8000點大關。

中信投顧今舉行2023年投資展望說明會，陳豊丰表示，以成交量推估，這波行情可望推升指數到1萬5500點左右，明年是喜迎拾級而上的「AI金兔年」，台股最低點已過，資金行情將延續到明年初，明年高點有機會挑戰1萬8000點大關。

陳豊丰指出，目前外資還沒有完全回來，主要是歐美投資人對於兩岸可能發生衝突仍有疑慮，只要歐美投資人看法轉變，外資就會全面回頭，明年指數1萬8000點是目標，只要外資回頭，達成目標1萬8000點的機率就會大增。

但陳豊丰也預估，明年可能會有一波修正，依照過往經驗當短期利率下來時，股市也會有一波修正，預估時間點落在明年第2季，但修正時的指數點位還無法確定，「我認為指數漲到大家受不了時才有可能出現修正。」

中信投顧協理鄭士懷認為，第4季科技業庫存仍在相對高點，預期半導體庫存在明年第2季可以結束清庫存。台股的股價淨值比在今年10月看到1.77倍，沒有意外的話，未來要跌破這水準機率不高，股價淨值比修正已到尾聲，明年上市公司獲利跟今年比會呈現衰退，預估明年台股指數高低點不會差異太大，約在20%以內，台股明年是「喜迎拾級而上」。

中信投顧表示，美國過去6次升息循環中，於聯準會最後一次升息後的18個月期間，有5次S&P500指數表現佳，預期明年上半年利率見頂，屆時美股可望啟動多頭行情，帶動台股表現；就評價面來看，S&P500多數產業本益比低於過去10年及30年平均，台股最低也曾觸及10至11倍的本益比的甜蜜點，加上高殖利率誘因，縱使台股明年整體獲利將略低於今年，多數產業股票評價已低，建議投資人著眼前景明亮的產業，選擇其中體質健全的個股或ETF，於股市回檔時建立核心部位，掌握明年景氣落底後一躍而上的獲利契機。