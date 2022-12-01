台股收漲133.25點 三大法人買超138.53億元
台股今（1）日一開盤就衝上萬五大關，台積電（2330）、ABF載板、高價股都吸引資金進場，指數一度大漲272點，尾盤漲幅收斂，終場收在15,012.8點，上漲133.25點，成交量2,915.77億元；三大法人買超138.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超159.09億元，投信買超36.78億元，自營商賣超（合計）57.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.17億元，自營商（避險）賣超26.15億元。
台股早盤以15,059.92點開出，一舉站上萬五關卡，台積電開高衝上500元，領軍半導體股，包括IC設計、ABF載板等股上攻，高價股矽力-KY（6415）衝上漲停，聯發科（2454）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）等股勁揚，鴻海（2317）收漲2.49%，收在103元，盤中指數高點達15,152.38點，午盤過後漲幅收斂，低點曾失守萬五，下滑至14,998.03點，終場收在15,012.8點，漲幅0.9%。
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