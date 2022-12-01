台股站上萬5有條件式禁空令退場？ 黃天牧：暫留場上觀察

美聯準會主席鮑爾「放鴿」，美股大漲後，激勵台股今上漲133點站上「萬5」大關，市場關注金管會有條件是禁空令是否要準備退場？金管會主委黃天牧今表示，12月中美國還有升息，也要公布CPI數據，影響國際股市變數還在，目前措施會暫留場上觀察。

台股今年從「萬8」高點跌到10月最低「萬3」大關，今日則站回「萬5」大關。而金管會在10月1日祭出「外資限空令」，調降每日盤中借券賣出委託數量，也調高上市櫃最低融券保證金成數，並在10月21日啟動「有條件式禁空令」，當日收盤價跌幅達 3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

黃天牧今出席立院財委會受訪表示，有條件式禁空令從10月21日啟動到現在一個多月，接下來12月還要公布CPI數據，美國聯準會在12月中也還要升息，也會討論升息幅度，一些影響國際股市的變數還在，要再密切觀察後做審慎判斷，相關措施目前暫時留在場上做觀察，後續也將密切觀察升息、通膨、各國經濟衰退等變數。