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台股收盤上漲133點重返萬五 台積電500元得而復失

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤上漲133.25點，收盤指數15,012.8點。本報資料照片
台股收盤上漲133.25點，收盤指數15,012.8點。本報資料照片

美國聯準會主席鮑爾言論偏向鴿派，激勵美股周三收盤大漲；台股今（1）日也持續走高，收盤上漲133.25點，收盤指數15,012.8點，成交量2,915.77億元。

台積電（2330）今日轉強攀升到500元之上，漲幅超過2%拉高大盤指數，但尾盤遭賣壓摜低，以498.5元作收，上漲8.5元、漲幅1.73%；多頭買盤也湧進欣興（3037）、南電（8046）、鴻海（2317）、智原（3035）、景碩（3189）、華星光（4979）及光罩（2338）等股；高價股的信驊（5274）、力旺（3529）、嘉澤（3533）、譜瑞-KY（4966）、AES-KY、祥碩（5269）、矽力-KY（6415）及創意（3443）等股今日也同步勁揚，帶動多頭氣勢。

第一金投顧說，將有望帶動反彈。今年美股及台股波動劇烈，加上升息循環持續，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散且逢低布局。⻑線上，台股聚焦2023年持續成⻑產業趨勢，以及季報月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。

第一金投顧表示，美股、台股同步震盪之下，選股可挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。

台股 營收

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