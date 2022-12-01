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「新世足概念股」竄起 這個族群今噴漲 這三檔直接鎖死

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世足賽吸引全球目光，也帶動另類世足概念股的崛起，除了元宇宙之外，傳輸介面族群也成為資金追捧的標的，台股今（1）日大漲站上萬五關卡，IC設計股包括Type C族群及傳輸介面相關股，盤中表現搶眼，創惟（6104）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）強漲，矽力-KY（6415）、宏觀（6568）、力智更是飆上漲停鎖死。

美股周三大漲，台股今日以15,059.92點開高，一舉站上萬五，一度拉升至15,152.38點，大漲逾200點，盤面上，電子股上漲逾2%，半導體股漲幅更強，矽力-KY、宏觀、力智開高走高衝上漲停鎖死。

另外，Type C股也是強漲指標，創惟開高盤中漲幅逾4%，譜瑞-KY盤中漲幅逾7%，祥碩一度衝上804元，盤中漲幅逾5%。

證券分析師張陳浩認為，相關傳輸介面股是未來很重要的趨勢，包括雲端運算，清晰快速的傳輸將更加重要，以這次世足賽來說，由於許多人只能透過手機來收看比賽，即使是連到電視上，也必需低畫面解析度，才能提高速度，看的很痛苦，所以，相關的Type C及傳輸介面族群等，可說是另類的世足概念股，吸引資金進場，後續仍值得關注。

創惟 台股

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