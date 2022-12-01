口罩解禁首日 觀光百貨高價股帶頭衝 晶華飆七年新高價

口罩禁令今（1）日起鬆綁，室外不必全程配戴口罩，室內有條件也可脫下口罩。口罩令鬆綁首日，觀光百貨類股以高價股為首，展開慶祝行情。法人表示，隨著國內疫情的常態化，以及防疫措施持續鬆綁，除了餐飲、零售業已回疫情前水準，觀光產業也正迅速回溫，產業龍頭為較佳選擇，是以高價股率先表態。上市觀光類股指數在連日大漲下，今日盤中來到116.1點，創下四年多來新高位置。

迎接生活持續回到常態，觀光類股續以晶華（2707）為首，早盤股價一度攻頂來到260元，創下2015年8月以來新高價，旅行社龍頭雄獅（2731）盤中股價重返百元大關，來到102元，漲幅超過3%。法人表示，國境解封、隔離政策鬆綁，將使得疫情以來出入境人次明顯回溫。近期來台旅客回溫及國旅盛行，可望推升國內觀光飯店住房率及平均房價，另外，明年國人出國旅遊有望複製之前國旅爆發的熱況，大型旅行社具備優勢，初期業績回升速度快。

百貨貿易類股今日則以富邦媒（8454）表現最為強勁，盤中股價來到648元，漲幅8%。主要反映市場看好，第4季是內需消費旺季，在解封趨勢下，包括服飾、彩妝、旅遊需求大爆發，電商也將跟著受惠。尤其電商第4季有雙11、雙12兩大檔期，富邦媒11月營收可望如期刷新歷史新高紀錄，同時，公司內部也預估，今年雙12人流將增三成，momo購物網12月1日-12月9日暖身慶首波強打「九大品類日」，並祭出「200萬獎金」、「五星級飯店住宿券」，還有全站商品3折起。