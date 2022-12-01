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ADR大漲4.6% 台積電股價衝上500元、市值重回13兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國聯準會主席鮑威周三談話偏向鴿派，美股大漲，台積電（2330）ADR大漲4.6%，台股12月第1個交易日開出好彩頭，指數開高站上萬五，最大功臣首推台積電，早盤跳空以506元開出，大漲16元，一舉站上500元關卡之上，市值回至13兆元之上。

鮑爾在發表演說時釋出鴿派訊號，可能最快在12月放慢升息腳步，美股周三大漲，道瓊工業指數大漲737.24點，漲幅2.18%，報11,468.00點；標普500指數揚升122.48點，漲幅3.09%，收4,079.97點；那斯達克綜合指數勁揚484.22點，漲幅4.41%，至34,589.24點；費城半導體指數大漲156.19點，漲幅5.85%，報2,826.85點。

台積電ADR周三大漲4.6%，收在82.98美元，在股神巴菲特執掌的波克夏公司進場加持下，台積電ADR 11月飆漲34.8%；台積電今日早盤以506元開高，一度拉升至508元，市值增至13兆1,726億元，盤中漲幅逾3%。

台積電 美國聯準會

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