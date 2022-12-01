鮑爾放鴿！台股早盤大漲逾250點重返萬五 台積電站上500元

美國聯準會主席鮑威周三談話偏向鴿派，激勵美股收盤大漲。台股今(1)日開盤上漲180.37點，開盤指數15,059.92點，早盤漲逾250點，來到15,134點；台積電（2330）開盤上漲16元，開盤價506元。

群益投顧說，大盤指數封閉選後缺口、MSCI調整爆量拉高，短多繼續掌控主導權。新台幣續升、收盤創近日新高，熱錢持續流入氛圍挹注多方信心。操作上，中小股活潑輪動快速，續以短多熱門標的，參考短線技術面因應。

周三(11月30日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲737.24點、漲幅2.18%，那斯達克指數上漲4.41%，標準500指數上漲3.09%，費半指數上漲5.85%。

第一金投顧表示，美國聯準會主席Jerome Powell表示，放緩升息幅度是合理的，最快可能在12月會議放緩升息幅度，但終點利率高於9月時的預估。

關於經濟展望，Powell認為經濟成長已遠低於長期趨勢、且必須維持下去，避免嚴重經濟衰退的條件是就業市場適度放緩且房價增幅下滑;關於通膨，Powell認為，未來幾個月商品價格可能為通膨帶來下行壓力，但未來通膨的走向仍有極高的不確定性，距離恢復物價穩定還有很長的路要走。

關於就業市場Powell認為，勞動力供給沒有持續改善,因此恢復就業市場的平衡需要勞動力需求減緩，先前通膨走升與薪資無關，但未來薪資的影響將越來越重要，尤其服務業薪資的成長速度必須吻合2%的物價通膨。

三大法人周三集中市場合計買超171.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超202.2億元，投信買超4.3億元，自營商(自行買賣)賣超16.6億元，自營商(避險)賣超18.6億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單增加1,619口至12,809口，十大特定法人買進3,554口。週選支撐與壓力區落在14,300至15,000點，P/C Ratio升至1.04，整體籌碼中性看待。