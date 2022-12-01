快訊

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

C羅傳將轉戰沙國聯賽「年薪63億台幣」！網驚呼：真的挖到石油

獨／鄭文燦爭黨魁密集運作 28日找英系、林佳龍爭支持

鮑爾放鴿！台股早盤大漲逾250點重返萬五 台積電站上500元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

美國聯準會主席鮑威周三談話偏向鴿派，激勵美股收盤大漲。台股今(1)日開盤上漲180.37點，開盤指數15,059.92點，早盤漲逾250點，來到15,134點；台積電（2330）開盤上漲16元，開盤價506元。

群益投顧說，大盤指數封閉選後缺口、MSCI調整爆量拉高，短多繼續掌控主導權。新台幣續升、收盤創近日新高，熱錢持續流入氛圍挹注多方信心。操作上，中小股活潑輪動快速，續以短多熱門標的，參考短線技術面因應。

周三(11月30日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲737.24點、漲幅2.18%，那斯達克指數上漲4.41%，標準500指數上漲3.09%，費半指數上漲5.85%。

第一金投顧表示，美國聯準會主席Jerome Powell表示，放緩升息幅度是合理的，最快可能在12月會議放緩升息幅度，但終點利率高於9月時的預估。

關於經濟展望，Powell認為經濟成長已遠低於長期趨勢、且必須維持下去，避免嚴重經濟衰退的條件是就業市場適度放緩且房價增幅下滑;關於通膨，Powell認為，未來幾個月商品價格可能為通膨帶來下行壓力，但未來通膨的走向仍有極高的不確定性，距離恢復物價穩定還有很長的路要走。

關於就業市場Powell認為，勞動力供給沒有持續改善,因此恢復就業市場的平衡需要勞動力需求減緩，先前通膨走升與薪資無關，但未來薪資的影響將越來越重要，尤其服務業薪資的成長速度必須吻合2%的物價通膨。

三大法人周三集中市場合計買超171.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超202.2億元，投信買超4.3億元，自營商(自行買賣)賣超16.6億元，自營商(避險)賣超18.6億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單增加1,619口至12,809口，十大特定法人買進3,554口。週選支撐與壓力區落在14,300至15,000點，P/C Ratio升至1.04，整體籌碼中性看待。

美國聯準會 通膨

延伸閱讀

富邦期貨：台股12月有機會叩關萬五

【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿 道瓊進入牛市 費半狂飆5% 台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還是股市好消息？

美元匯率因鮑爾放鴿而下挫 澳幣挺升

油價大漲3%預期中國鬆綁封控 金價勁揚1%料Fed放緩升息

相關新聞

鮑爾放鴿！台股早盤大漲逾250點重返萬五 台積電站上500元

美國聯準會主席鮑威周三談話偏向鴿派，激勵美股收盤大漲。台股今(1)日開盤上漲180.37點，開盤指數15,059.92點...

美股大漲 分析師：市場氛圍轉趨樂觀

美國聯準會（Fed）有望放慢升息步調，美股道瓊指數大漲737點，台股11月30日開低走高，終場上漲169.91點，收14...

【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿 道瓊進入牛市 費半狂飆5% 台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還是股市好消息？

美國股市周三（11月30日）大幅收高，科技股漲勢尤為強勁，因聯準會（Fed）主席鮑爾在發表演說時釋出鴿派訊號，可能最快在12月放慢升息腳步。

11月大漲15% 台股迎作夢行情

受MSCI明晟季度調整生效前所引動的被動基金調整操作，台股昨（30）日開低走高、最後一盤更是爆量甩尾拉高，帶動11月月K...

ABF載板三雄 高盛力挺

外資券商看明年潛力族群，其中，ABF載板受惠較大尺寸晶片的使用率上升，加上供需市況自明年起有望轉佳，產業前景可否極泰來，...

證交所翻新編碼原則

臺灣證券交易所為避免未來發生四碼股號告罄疑慮，提前修改證券市場編碼原則，以活化現餘股票代號，未來公開發行公司編碼將去市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。