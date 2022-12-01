富邦期貨：台股12月有機會叩關萬五

鮑爾周三發表演說時，釋出鴿派訊號，稱聯準會放緩升息腳步的時機可能最快發生於12月會議，CME的 FedWatch Tool數據顯示，預計12月升息2碼至4.25%~4.50%的機率自周二的66.3%升至79.4%，利多帶動美債殖利率及美元下滑，美股由黑翻紅，道瓊上漲近740點，標普大漲超3%，那指飆逾4%，費半猛升逾5.8%。

美國聯準會主席鮑爾最新談話釋出鴿派內容，並鞏固市場對12月放緩升息的預期，利多帶動美股勁揚，台股在半年線位置顯示強勁支撐，技術面持續偏多，加上台股月線和季線扣抵值均在低檔，且資金回流及類股輪動架構未變下，預計台股本月有機會朝萬五扣關，農曆年前或有機會挑戰年線反壓。(富邦期貨/提供) 散戶小台籌碼分析