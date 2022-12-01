【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿 道瓊進入牛市 費半狂飆5% 台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還是股市好消息？

美國股市周三（11月30日）大幅收高，科技股漲勢尤為強勁，因聯準會（Fed）主席鮑爾在發表演說時釋出鴿派訊號，可能最快在12月放慢升息腳步。

道瓊工業指數大漲737.24點，漲幅2.18%，報11,468.00點，標普500指數揚升122.48點，漲幅3.09%，收在4,079.97點，那斯達克綜合指數勁揚484.22點，漲幅4.41%，至34,589.24點。費城半導體指數大漲156.19點，漲幅5.85%，報2826.85點，今年來的跌幅收斂至28%左右。

在鮑爾為布魯金斯學會準備的話公布後，標普500指數扭轉稍早的跌勢，那指更是大幅衝高。

同時，鮑爾告誡，對抗通膨的戰役遠未結束，一些關鍵問題仍未得到解答，包括最終需要將利率升到多高，以及需將利率維持在限制性水準多久的時間。

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示：「市場一直屏息以待，尋找有關Fed這輪緊縮循環持續時間和程度的更多線索。任何讓Fed變得沒那麼鷹派的東西，都被視為是股市利多，至少在短期內是如此。」

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，期貨交易員預計Fed在12月會議上升息2碼的可能性為75%，高於鮑爾講話發布前的65%。該工具還顯示，預計升息3碼的可能性為25%。

綜觀11月，標普500指數月線漲幅為5.4%，道瓊上漲5.7%，那指上漲4.4%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業11月增聘12.7萬人，不如彭博訪調經濟學家預期的20萬人，增加人數創下2021年1月來最低，薪資增幅也減緩，顯示勞動力需求在高利率環境下正在降溫。

Globalt投資組合經理Keith Buchanan表示：「ADP就業數據低於預期，符合Fed將有開始放緩升息空間的說法，這無疑有利於對利率敏感的資產。」

商務部經濟分析局30日公布第二次估計數據顯示，美國第3季實質國內生產毛額（GDP）季增年率為2.9%，增幅優於原先初值的2.6%。

個股方面，輝達（Nvidia）漲幅超過8%，微軟漲6.2%，蘋果急升4.9%。特斯拉大漲7.7%。

此外，百健（Biogen）收漲4.7%，此前在一項備受關注的試驗中，該公司的實驗性阿茲海默症藥物減緩了患者認知能力下降。