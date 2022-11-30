外資買超202億元 買超前十大中電子股僅1檔
台股今（30）日收在14,879.55點，上漲169.91點，三大法人買超170.31億元，外資買超202.12億元，統計外資買超前十大個股中，金融股及傳產股各占4檔，電子股僅聯電（2303）1檔入榜，外資買超最多個股為臺企銀（2834）， 單日買超50,602張。
台股早盤以14,678.23點低盤開出，呈現開低走高型態，終場收在當日最高的14,879.55點，漲幅1.16%，三大法人合計買超170.31億元，包括外資買超202.12億元，投信買超3.47億元，自營商賣超（合計）35.27億元。
統計外資買超前十大個股依序是臺企銀、新光金（2888）、元大台灣50反1（00632R）、永豐金（2890）、華新（1605）、統一（1216）、陽明（2609）、遠東新（1402）、聯電、兆豐金（2886）等；買超前十大中僅有1檔電子股，單日買超聯電11,122張。
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