外資買超202億元 買超前十大中電子股僅1檔

中央銀行總裁楊金龍昨（29）日示警，國際機構預測，明（2023）年美、歐、英等先進國家通膨雖回降但仍居高，且經濟轉呈微弱成長或小幅衰退，若未來高通膨持續且失業率升高，美國、歐洲等先進國家恐將陷入「停滯性通膨」泥沼。

2022-11-30 08:32