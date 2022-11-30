軍工產品營收占比達三成 這檔不為人知的軍工股飆漲停

軍工概念股成為近期盤面上的焦點，雖然今（30）日多檔軍工股因漲多出現拉回而收黑，但11月仍是漲幅驚人，且盤面上更出現異軍突起的個股強鎖漲停，高僑自動化（6234）早自2013年開始就已陸續取得國防部軍備局的生產設備標案，預估今年軍工產品的營收占比達30%，股價今日大漲，收在漲停19.9元。

台股今日收在14,879.55點，上漲169.91點，但近來題材熱燒的軍工股則是出現漲多拉回，雷虎（8033）收在40.75元，下跌2.2元，跌幅5.12%；和成（1810）開高走低，翻黑收在20.6元，下跌0.7元，跌幅3.28%； 寶一（8222）也是開高走低，收在31.9元，下跌0.95元，跌幅2.89%；精剛（1584）收24.8元，下跌0.8元，跌幅3.12%。

軍工股拉回休息，但是不為人知的軍工概念股卻是接棒大漲，高僑早盤以18.15元開出，股價衝上漲停19.9元，上漲1.8元，成為盤面上的新亮點。

高僑今日盤後舉辦線上法人說明會，董事長李義隆表示，根據目前接單數量來估算，第4季營運比第3季的1.9億元好，且預估明年表現可望優於今年。

高僑累計今年前3季營收10.84億元，毛利率16.48%，稅後純益1.7億元，年增52.96%，已超越去年全年的1.25億元，每股純益1.69元，法人推估，高僑今年每股純益可望超過2元，創7年來新高。

高僑的產品包括PCB製程的微型鑽針及自動化傳送設備，以營收表現來看，自動化傳送設備的營收比重較高，毛利率則都維持在17%的水準，李義隆看好明年業績較今年成長，但預估PCB製程的微型鑽針業績將持平。

高僑也有軍工產品，早自2013年起陸續取得國防部軍備局生產設備標案；2018年起更取得軍備局生產製造中心的雲豹甲車動力底盤系統案；今年1月與金屬壓鑄廠信鋐工業取得3.32億元的動力底盤標案，李義隆表示，今年來自軍工產業的營收占比約30%，不過，並未回應有關明年軍工產品的比重及金額等問題。

高僑10月營收7,133萬元，月減0.92%，年增5.5%，累計今年前10月營收11.55億元，年增2.7%，自動化傳送設備曾應用在晶圓廠、半導體廠及面板廠。