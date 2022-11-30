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台股開盤下跌31點 台積電開盤下挫4元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今日開盤下跌31.41點，開盤指數14,678.23點。圖為台股示意圖。報系資料照
台股今日開盤下跌31.41點，開盤指數14,678.23點。圖為台股示意圖。報系資料照

台股今(30)日開盤下跌31.41點，開盤指數14,678.23點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價483元。

群益投顧說，台股周二收14,709點，選舉後與白紙運動的缺口14,756點被封閉，短線才算轉強。資金形成輪動和權值股穩定，指數低檔具有一定支撐，盤面中小型股作價意願濃厚。操作優先以族群性轉強、技術面強勢相關指標股為主。

周二(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲3.07點、漲幅0.01%，那斯達克指數下跌0.59%，標準500指數下跌0.16%，費半指數下跌0.3%。

富邦期貨表示，聯準會主席鮑爾將在台灣時間12月1凌晨2:30發表談話，市場預期鮑爾將重申央行對解決通膨問題的承諾。根據FedWatch資料，儘管升息3碼的可能性目前已升至32.5%，但市場普遍仍預期，Fed將在12月利率會議上升息2碼，明年聯邦基金利率則預計在第2季至第3季達到5.00%~5.25%的高峰，並在12月回落至4.50%~4.75%。

三大法人周二集中市場合計買超90.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超83.4億元，投信賣超9.9億元，自營商(自行買賣)賣超35萬元，自營商(避險)買超16.7億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單增加1,978口至11,190口，十大特定法人買進1,879口。週選支撐與壓力區落在14,500至14,800點，P/C Ratio升至1.02，整體籌碼中性看待。

期貨 外資

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