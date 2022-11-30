富邦期貨：台股在半年線位置仍相對有撐
聯準會主席鮑爾將在台灣時間12月1日凌晨2:30發表談話，市場預期鮑爾將重申央行對解決通膨問題的承諾。根據 FedWatch資料，儘管升息3碼可能性目前已升至32.5%，但市場普遍仍預期，Fed 將在12月利率會議上升息2碼，明年聯邦基金利率則預計在第2季至第3季達到5.00%~5.25%高峰，並在12月回落至4.50%~4.75%，道瓊終場以近平盤作空，那指和費半則狹幅收低。
儘管中國大陸民眾對當局長期實施清零政策的不滿情緒造成大陸內地多座城市爆發大規模抗議活動，且聯準會官員再度鷹派發言，也打壓市場風險情緒，但利空並未造成指數顯著拉回；台股在半年線位置 (約14,400點) 仍相對有撐，加上市場預期通膨回落有助Fed逐步緩解快速升息步調，在台股資金回流及類股輪動架構未變下，台股或有機會朝萬五叩關。(富邦期貨/提供)
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