快訊

貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

上班時間帶女秘書上咖啡廳 原能會主委：為了公務沒什麼

水果不吃皮不必特別洗？擠下木瓜 連2年奪得「最毒水果」是它

富邦期貨：台股在半年線位置仍相對有撐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

聯準會主席鮑爾將在台灣時間12月1日凌晨2:30發表談話，市場預期鮑爾將重申央行對解決通膨問題的承諾。根據 FedWatch資料，儘管升息3碼可能性目前已升至32.5%，但市場普遍仍預期，Fed 將在12月利率會議上升息2碼，明年聯邦基金利率則預計在第2季至第3季達到5.00%~5.25%高峰，並在12月回落至4.50%~4.75%，道瓊終場以近平盤作空，那指和費半則狹幅收低。

儘管中國大陸民眾對當局長期實施清零政策的不滿情緒造成大陸內地多座城市爆發大規模抗議活動，且聯準會官員再度鷹派發言，也打壓市場風險情緒，但利空並未造成指數顯著拉回；台股在半年線位置 (約14,400點) 仍相對有撐，加上市場預期通膨回落有助Fed逐步緩解快速升息步調，在台股資金回流及類股輪動架構未變下，台股或有機會朝萬五叩關。(富邦期貨/提供)

台股 升息

延伸閱讀

台幣走升 重返30字頭

疫後經濟的轉型與挑戰／周雨田：預防性升息 有效抗通膨

台指期 外資加碼多單

加權指數、台灣50 搶鏡

相關新聞

11/30【早晨財經速解讀】衰退來襲 哪些資產最適合投資?抗議四起陸股大漲 中國將鬆綁清零政策?主計處下調GDP 明年成長率恐降至7年低點

中央銀行總裁楊金龍昨（29）日示警，國際機構預測，明（2023）年美、歐、英等先進國家通膨雖回降但仍居高，且經濟轉呈微弱成長或小幅衰退，若未來高通膨持續且失業率升高，美國、歐洲等先進國家恐將陷入「停滯性通膨」泥沼。

台股強勢逆襲 開低走高

台股昨（29）日早盤受美股重挫衝擊，指數開低後一度殺低，隨著盤中傳來大陸擬放寬疫情封控利多，激勵盤勢上衝，呈現開低走高的...

小摩看淡台積明年營運

摩根大通（小摩）最新報告示警，台積電明年上半年營運將陷入更深低谷，明年首季美元計價營收將比今年第4季衰退9%，明年第2季...

網通設備、光通訊 強勢

陸港股市領彈，帶動台股昨（29）日收復5、10日線，本波漲勢相對落後的網通設備、光通訊族群紅通通，台揚（2314）、訊舟...

零股族 青睞台積電

今年初受俄烏戰爭、通膨升溫、美國聯準會升息等因素影響，台股加權指數由1萬8,000點一路跌破1萬3,000點，再拉至1萬...

台股開低後翻紅約漲20點 站回14,700點

美股收盤小跌，台股今天將收月線，加權指數開盤下跌31點，金融及航運類股同步走低，傳產族群的鋼鐵、塑膠上揚，資金流向中小型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。