兆豐國際投顧2023展望：指數先下後上 指數區間12,600至16,100點

兆豐國際投顧今（30）日要發表2023年台股投資展望會，儘管2023年仍有通膨、升息等變數干擾，但隨著美國聯準會（Fed）升息步調放緩，期盼產業旺季效應及需求成長，上半年築底盤堅力道須視產業基本面，若短線搶反彈的資金動能或技術面的跌深反彈，將壓抑指數向上空間；下半年突破整理、向上走高，勢必伴隨庫存調整改善、通膨持續降溫及產業回歸正常循環，指數區間在12,600至16,100點。

展望2023年，台股將面臨諸多變數干擾，尤其是上半年由於歷經2022年高通膨環境所帶來各種負面影響：利率快速且大幅提高，減損消費能力，導致經濟成長下滑，也對產業景氣、企業獲利帶來衝擊，大量庫存等待消化等。進入2023年上半年此一過程仍將持續，不過，已近尾聲。加上Fed升息步調預期在2023年第1季起大幅放緩，這諸多衝擊台股的利空因素可望在第1季觸及高峰，而利空最高峰通常也伴隨股價最低點的浮現。第2季因仍屬淡季，庫存調整末端，需求仍偏弱，基本面乏善可陳，因此，預估台股將以盤底走勢居多。下半年隨著庫存調整完成、通膨持續降溫，Fed也將停止升息，且經過2020~2022年異常的大幅波動後，經濟及產業將回歸正常循環，因此，下半年傳統旺季可期，有利需求回溫，加上美元利多結束走弱，也有助資金回流新興市場，可望推升台股盤底完成，向上突破走高。

2023年上半年經濟仍受制高通膨、高利率環境影響，成長率持續下行，預期將於第1季至第2季觸低，下半年展開反彈，但全年經濟成長仍低於2022年。依據Bloomberg調查預估，全球經濟成長率將由2022年的成長2.9%，進一步放緩至2.5%，美國、歐元區更是放緩至近乎零成長，僅中國大陸因2022年基期偏低的因素，由3.5%加快至成長5.2%。預期通膨也將趨緩，IMF預估全球通膨將由2022年的7.2%降至4.4%，然通膨於2022年已上升至數十年新高，因此，縱使2023年通貨膨脹趨緩，但仍位於歷史區間高檔，下半年降幅較為顯著。因此，推估Fed屆時將停止升息。而美元預期走弱，有助資金由美元資產回流新興市場，為資金面利多。

企業獲利在2022下半年因庫存調整而下滑，2022年第1季整體上市櫃盈餘1.16兆元，第2季為1兆元，第3季為1.14兆元，雖季增4%，但低於第1季，明顯旺季效應偏弱，且極高比率受惠匯兌收益(台幣第3季貶值超過6%)。依兆豐國際投顧預估2023年整體上市櫃企業獲利將較2022年衰退約16%，且呈現上(半年)低下(半年)高的走向。

2023年傳統產業展望，主軸在產業景氣將於第1季到第2季間落底，且股價經過2022年的大幅修正後，評價(股價淨值比)已回落至歷史區間的下緣。預期下半年產業景氣將隨總體經濟反彈而回溫，有利股價表現。看好原物料之塑化、鋼鐵及散裝航運。生技股則看好中國清零政策鬆綁之醫美，毛利率走高的醫材及「再生醫療二法」之受惠股。

塑化：2022 Fed升息使整體原油需求衰退，EIA11/月8日預估布蘭特原油第4季報價93美元/桶，季減7%)，2023年受惠航空燃油需求提升(占原油使用10%)，且OPEC+ 11月開始每日減產200萬桶，預期油價將逐季上升，煉油利差也將擴大；中國大陸烯烴產能持續開出，有利2023年下游塑化產品成本下降，靜待需求回升有助下游廠商利差放大。

鋼鐵：世界鋼鐵協會(WSA)，預測2023年全球鋼鐵需求量18.1億噸，年增1%，2022年受大陸疫情封控、爛尾樓事件，房屋庫存偏高，新屋開工放緩，預期2022年鋼鐵需求衰退2.2%。看好不銹鋼報價在鎳價受惠電動車需求提升，全球最大鎳礦公司Norilsk Nickel預估至2025年電池用鎳達118萬噸，CAGR+27%，高冰鎳將供不應求，帶動不鏽鋼報價持穩甚至反彈，為2023年主要關注產業。

散裝航運：根據Clarksons航運研究機構預估，2023年散裝航運供給年增0.5%，需求年增1.4%；2024年散裝航運供給年減0.1%，為30年來首次供給負成長，因2024 CII法規將實施，老舊船舶會遭淘汰，需求方面則是年增2.1%。由於未來兩年供給幾乎無成長，需求微幅上升，仍是供不應求狀態。展望2023年第1季後，待中國清零政策明朗後，可望對散裝產業有進一步的實質幫助。又BDI指數在1200點為航商損益平衡點，提供下檔有效支撐，有利反彈。

2022年台灣醫美、保健品及隱形眼鏡相關公司的大陸營收比重均下滑，各界預期大陸2023年可望逐步鬆綁清零措施，有利大陸消費力道回溫並有利醫美及眼科相關族群。2022年新台幣貶值後有利出口為主的醫材產業，相關公司毛利率2022年已呈逐季上升趨勢，將有利醫材公司本業獲利增加且維持高檔。

另外，預期「再生醫療二法」於2023年通過，可望大幅鬆綁相關限制並促進產業發展，此次修法包含三大利多：一是設立再生醫療基金；二是國家級細胞庫可提供製造難度高的細胞予學研及產業界使用；三是縮短特定再生療法的臨床試驗時程等。最後，國內許多醫藥公司於2023年仍有營收動能題材，旗下產品將開賣或擴增開賣國家，增添營收及獲利動能。

電子產業展望方面，除PC外，其餘消費性電子庫存調整邁入尾聲。供應鏈營運將於上半年落底，而長期半導體仍將隨電動車、消費性產品矽含量增加帶動產業成長，因此看好營運低點所帶來的波段買點。此外，禁令擴大，中國的海外客戶具有轉單誘因，將加快台半導體廠供應鏈復甦。

進入先進製程時代，通用IC的選項較少，不能滿足雲端運算、自動駕駛、AR/VR等業者對於晶片效能的需求，因此創造ASIC市場的商機，預期未來3年ASIC產值的增速將高於整體半導體產業。

產品規格升級是半導體產業長線的動能，Wi-Fi、Ethernet、PON等通訊規格持續升級挹注網通IC產值提升，新世代Wi-Fi 7預計將於2023年亮相；I/O的規格亦朝升級之路邁進，因更高速的資料傳輸速率才能滿足高性能能運算的需求，亦對產值有所助益。

目前北美主要四大CSP持續投入資本支出於資料中心的擴建及AI研發領域，伺服器的需求展望依舊穩健成長，此外預計2023年第1季Intel與AMD伺服器新平台將開始放量出貨，新規格帶動下，連接器、散熱、PCB等零組件供應鏈雨露均霑。

低軌衛星LEO具備高傳輸效率、低延遲、低耗能、成本低廉優勢，因應地理複雜地區及移動交通需求崛起，地面設備占LEO市值大宗，SpaceX為目前唯一商用廠商，台廠主要發展地面設備零組件及組裝代工，承接SpaceX訂單，預期2023將受惠SpaceX提供不同解決方案，出貨相關衛星及地面設備成長。