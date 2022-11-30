11/30【早晨財經速解讀】衰退來襲 哪些資產最適合投資?抗議四起陸股大漲 中國將鬆綁清零政策?主計處下調GDP 明年成長率恐降至7年低點

中央銀行總裁楊金龍昨（29）日示警，國際機構預測，明（2023）年美、歐、英等先進國家通膨雖回降但仍居高，且經濟轉呈微弱成長或小幅衰退，若未來高通膨持續且失業率升高，美國、歐洲等先進國家恐將陷入「停滯性通膨」泥沼。

楊金龍昨日赴中研院經濟所60周年所慶，並以「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」為題進行專題演講。他在會中提及，今年以來美、歐、英等主要經濟體通膨率大幅攀升，明年雖可望低於今年，但仍遠高於疫情前水準；隨主要央行貨幣政策加速緊縮，經濟前景面臨下行風險，明年主要經濟體可能轉為衰退。

楊金龍分析，主要機構評估主要經濟體明年陷入衰退機率高，尤以歐洲地區衰退風險最大；主要機構評估美、歐、英未來一年陷入衰退機率，分別介於0.48%~96%、60%~96%、75%~80%之間。

楊金龍引述美國前財政部長桑默斯的說法指出，美國大幅升息，恐引發經濟衰退；但升息過慢，恐使停滯性通膨風險升高。

他強調，經濟衰退屬景氣循環的階段，期間較短，但人口結構老化、所得分配不均、儲蓄過剩等長期結構問題不易解決，在高通膨壓力消退後將持續拖累經濟，經濟體系重回低利率、低通膨、低成長的長期停滯現象。

楊金龍說，桑默斯認為，美國經濟並沒有可持續的超額需求，未來有可能再度發生長期停滯；IMF前首席經濟學家布蘭查表示，美國發生長期停滯的機率有九成；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，當前美國需求疲弱、經濟放緩，人口老化與移民減少，亦將抑制未來經濟成長，因此當通膨開始回降後，美國仍將進入低成長、低通膨的長期停滯時期。

展望未來，楊金龍表示，全球經濟具高度不確定性，先進國家是否會走向停滯性通膨或長期停滯，仍待觀察，台灣是高度開放小型經濟體，受國際經濟金融情勢影響甚鉅，尤其主要經濟體貨幣政策往往會產生龐大外溢效應，對小型開放經濟體造成很大衝擊。

人民幣對美元在岸價與離岸價昨（29）日雙雙迎來大反彈，人民幣對美元在岸開盤跌破7.2後，隨即上演反攻秀，反彈近600個基點，一度升至7.153元高點，下午收盤報7.1663元，升值336個基點或0.47%；而人民幣對美元離岸價也從日內低點7.2487元一路走高，一度升破7.16元，最高反彈超過900個基點。

外界預期外資正在大舉買進人民幣資產，帶動人民幣升值，累計11月人民幣對美元匯率已升值1,500基點，加上30日是11月最後一個交易日，11月人民幣有望出現單月升值，這將是今年3月以來人民幣首次出現單月升值。

人民幣對美元中間價昨天大貶372個基點至7.1989元，來到近三周低點。外匯交易員認為，傳大陸防疫政策放鬆或是推升人民幣走強原因之一；另外，大陸證監會28日決定在股權融資方面調整優化五項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，也刺激境外機構的做多人民幣的情緒。

不過，大陸國家衛建委昨日召開記者會說明防疫政策，並未對第九版、20條做更大變動。僅提到要對長期封控給民眾生活帶來影響進行糾正與避免。

另一大陸某銀行外匯交易員表示，近期人民幣匯率的走勢與美元漲跌關聯度並不明顯，上周美元指數回落，但人民幣對美元卻貶值，感覺逆周期因子的作用正逐漸淡化。

中金公司分析，人民幣對美元中間價的報價繼續趨於正常化，預測值與實際值之差維持在低位，或許意味人民幣匯率恢復雙邊波動後，中間價更多開始由市場決定。

申港證券則指出，目前人民幣匯率已回穩，未來大陸國內經濟的逐步復甦，以及美國「通膨見頂-升息放緩-中美利差預期穩定」，國內及國外雙面支撐將助力人民幣匯率觸底回升。

大陸內部有許多分析認為，人民幣會大幅反彈的原因在於，人行宣布降準後，外資紛紛進場抄底大陸境內中國國債所致。而此前，人大重陽金融研究院首席經濟學家廖群分析，中長期而言，人民幣匯率仍將保持升值趨勢，儘管整個過程會存在匯率起伏，但大陸經濟穩健增長基本面令人民幣具備升值潛力。