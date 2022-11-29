外資證券商示警：記憶體明年上半年價格將跳水式暴跌

野村、摩根大通證券示警記憶體產業明年上半年更加黯淡，價格將出現跳水式暴跌。針對記憶體產業，野村、小摩同步悲觀，雖然認為廠商與通路商積極去化庫存，但成效要遲至明年首季才會逐步顯現。

野村發布報告指出，記憶體價格明年上半年將出現跳水式暴跌，將較2021年底大跌超過50%，產業景氣要遲至下半年才有機會復甦。小摩則預期復甦不可能出現V型反彈，而是漸進式回升。

野村預估，今年第4季記憶體價格的季跌幅會超過20%。隨著客戶持續降低庫存，預期記憶體製造商2023 年第1季將減少庫存。由於廠商已宣布大幅削減資本支出計畫，預估明年上半年記憶體價格急跌，比2021年底至少下降 50%，加上庫存同步降低，較低的價格應該會導致需求復甦，下半年價格將反彈。

小摩則在拜訪台灣廠商後發布報告指出，大多數的記憶體廠商預期需求不會急速反彈，而是將逐步復甦，主要是由於供應鏈中的庫存增加，而且在全球總體經濟環境下消耗庫存所需的時間更長。

報告指出，整體來說，所有被拜訪公司都認為，前景會一直黯淡到明年第1季，到明年第2季或下半年開始逐步復甦，因為供應鏈庫存目前仍在高檔，屆時才會逐步正常化。

小摩認為，在這次拜訪的台廠中，旺宏的表現會比較好，這要歸功於編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業務較多，且汽車/工業領域對高密度NOR的需求強勁。此外，由於華邦電也進入NOR市場，小摩較偏好華邦電，而非南亞科這家純粹的動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商。不過，力成較不受小摩喜愛，因為記憶體主要生產商降低外包，加上力成的先進封裝業務較有限。