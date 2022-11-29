軍工F4寶一、精剛、和成、雷虎軋空狂飆 基本面好還是主力拉抬亂漲？

地緣政治風險升高下，軍工概念股成為盤面上的焦點，不管實績如何，沾上軍事、國防相關題材的個股，都成為資金關注的標的，台股選後第二個交易日，大盤指數翻紅，「軍工F4」寶一（8222）、精剛（1584）、和成（1810）、雷虎（8033）持續飆漲，到底軍工股是真好還是亂漲?是不是「有基之彈」？法人認為，政策題材加持下帶動軍工相關個股的漲勢，除了國防相關的雷虎、漢翔（2634）之外，也可留意同樣具有軍工題材的光通訊及低軌衛星。

台股今（29）日開低，一度下滑至14,449.05點後往上拉升，盤中翻紅，軍工概念股仍是盤面上的亮點，精剛、寶一開高走高衝上漲停鎖死，精剛以24.8元開高後衝上漲停25.6元，追買單超過1.1萬張，統計精剛從10月25日的15.2元上漲以來，漲幅超過68%。

寶一以31.7元開高後衝上漲停32.85元鎖死，排隊買單近3.5萬張，短短六個交易日，股價漲幅達61%；雷虎早盤以43.2元開出，一度拉升至46.05元，統計股價從10月19日17.4元一路上漲，漲幅達164%，2個多月的時間大漲超過1倍，漲勢驚人。

和成是另一檔軍工概念股強漲指標，早盤以21.6元平盤開出，一度小翻黑至21.3元，其後拉升至23.05元，統計股價在八個交易日大漲逾87％，盤中漲幅逾6％；除了這四檔，多檔也列名軍工概念股的個股漲勢也搶眼，華星光（4979）、眾達-KY（4977）也亮燈漲停。

到底軍工概念股是不是「有基之彈」？可以吸引市場資金搶進，法人認為，在兩岸關係緊張氣氛下，市場期待政策加持軍事、國防相關族群，加上俄烏戰爭所帶來的衝擊與聯想，近期還有大陸各省抗議事件的「白紙革命」等，地緣政治動盪疑慮下，推動軍工股的漲勢。

統一投顧董事長黎方國表示，從俄烏戰爭的演變來看，無人機在戰場的角色愈來愈重要，但目前技術多掌握在陸廠大疆手上，市場期望政府可如推動風電、疫苗政策一般，來推動相關的軍工產業。

黎方國強調，軍工概念股目前偏向題材概念，未來要看政策的推動，及相關公司的營運及業績表現；台股12月的表現上漲居多，在選後出現良性拉回時，反而可以在拉回時布局，包括集團股、半導體、IP、新能源車等都可以留意。

證券分析師張陳浩表示，在兩岸關係緊張、俄烏戰爭、政策加持下，軍工股強漲，但要留意的是，到底有沒有真的和軍事、國防相關，或只是蹭題材熱度而已，以和成來說，目前在走軋空行情，不過，真正可以應用在軍事上的無人機大廠雷虎及國機國造的漢翔則是可以留意。

張陳浩同時點出兩個族群也是值得關注的軍工股，一個兼具軍工人美國制裁華為雙重題材的光通訊股，包括華星光、眾達-KY、上詮（3363）、光環（3234）等；另外則是低軌衛星的台揚（2314）、仲琦（2419）等，同樣具有當紅的軍工題材。