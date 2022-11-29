美國保險龍頭釋大利多 台股AM零件五檔汽車概念股受惠深 準備起漲？
美國最大產險業者State Farm宣布12月起擴大使用汽車AM售後維修零件賠付或估價，以非原廠碰撞零件，包括保險桿、前後車燈來做估價維修與賠付，耿鼎（1524）、堤維西（1522）、東陽（1319）、帝寶（6605）紛紛上漲，做鈑金的耿鼎盤中強漲逾8%。
法人分析，以外觀件來看，包括東陽、昭輝（1339）、耿鼎、堤維西、帝寶五檔最受惠。
State Farm宣布，12月起擴大使用以副廠零件來做汽車外觀件的估價維修，例如保險桿、前後車燈、鈑金，汽車AM零組件族群受該消息激勵，紛紛股價上攻。做鈑金的耿鼎股價大漲逾8%，盤中一度亮燈漲停；做車燈的堤維西、帝寶盤中漲幅2~3%；製作保險桿的東陽漲幅逾2%，昭暉小漲0.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言