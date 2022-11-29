美國保險龍頭釋大利多 台股AM零件五檔汽車概念股受惠深 準備起漲？

美國最大產險業者State Farm宣布12月起擴大使用汽車AM售後維修零件賠付或估價，以非原廠碰撞零件，包括保險桿、前後車燈來做估價維修與賠付，耿鼎（1524）、堤維西（1522）、東陽（1319）、帝寶（6605）紛紛上漲，做鈑金的耿鼎盤中強漲逾8%。

法人分析，以外觀件來看，包括東陽、昭輝（1339）、耿鼎、堤維西、帝寶五檔最受惠。

State Farm宣布，12月起擴大使用以副廠零件來做汽車外觀件的估價維修，例如保險桿、前後車燈、鈑金，汽車AM零組件族群受該消息激勵，紛紛股價上攻。做鈑金的耿鼎股價大漲逾8%，盤中一度亮燈漲停；做車燈的堤維西、帝寶盤中漲幅2~3%；製作保險桿的東陽漲幅逾2%，昭暉小漲0.6%。