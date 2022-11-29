升息節奏放緩、資金流入刺激 法人：非投資等級債基金後市可期

美聯準會(FED)升息態勢上周由鷹轉鴿，促使美國公債殖利率下滑7.30個基點，加上通膨疑慮改善的數據激勵，美國非投資級債券基金呈現連續五周淨流入的正面訊號，顯示在升息末段時期，具備穩定配息及價格優勢雙重優點的非投資等級債基金，投資需求逐漸升溫。

根據美國勞工部公布數據，象徵通膨壓力的10月CPI(消費者物價指數)年增7.7%，不但低於9月8.2%，與6月的9.1%(40年以來高點)相較之下，都可以看出通膨疑慮開始降溫。因此，最近一次的聯準會會議紀要開始釋出「轉鴿」訊息，使得市場信心受到大幅提振。

根據晨星(Morningstar)的資料顯示，截至11月16日當周，美國非投資等級債券基金淨流入金額為27.1億美元，已經是連續五周淨流入，累計吸引118.5億美元的資金，更是兩年多以來，美非投資等級債券基金資金流入力道最強勁的一次。

根據晨星統計，截至11月24日為止，美國非投資等級債券基金近一個月報酬率為正3.43%。安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修表示，美非投資等級債過去因升息態勢未明，價格低迷，一旦緩慢升息的步調確定，價格反而成為投資優勢，加上穩定配息的特色，對投資人來說，非常適合作為長期獲利的投資標的。

安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修表示，通膨可能見頂的訊號為動盪的市場帶來了一些穩定，同時，聯準會的鴿派訊息導致公債殖利率下降，也帶來一定程度的上漲動能，以美國非投資等級債指數來看，截至11月16日當周，一周上漲幅度1.07%。

廖伯修表示，「企業獲利大幅改善，償債能力顯著提升」及「違約率維持低點，回復率大幅上揚」，是市場看好美國非投資等級債未來獲利能力的主要原因。

廖伯修解釋，從美國近期多項經濟數據可以看出，企業仍有一定程度的獲利基礎，舉例來說，美國9月耐用品訂單連續攀升三個月，為近四個月最好的表現，且遠優於市場預期；上周美國數據分析機構Adobe發布數據顯示，今年感恩節的網購消費額較去年成長近3%到52.9億美元，創下紀錄新高，部分緩解市場對年底購物季買氣疲弱的擔憂。

安盛美國非投資等級債券基金投資團隊則表示，聯準會從大幅升息轉變為小幅升息的態度，將成為投資市場再次考慮風險較高、報酬較高投資標的決定因素，我們認為美國出現嚴重衰退及非投資等級債違約率大幅高於長期平均水準的風險仍然較低。