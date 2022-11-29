疫後解封及新南向投資主題式業績發表會 12月2日陸續登場

臺灣證券交易所將於12月5日及6日，在台北101大樓1樓證交所資訊展示中心舉辦第一上市公司「疫後解封」及「新南向投資」主題式業績發表會及產業講座。

證交所特別邀請臺灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜及分析師資深林進南進行專題演講，並邀請台南-KY（5906）、佐登-KY（4190）、志強-KY、百達-KY（2236）、富林-KY（1341）及全宇生技-KY（4148）等六家第一上市公司與會，各公司將就營運績效、產業脈動及未來發展計畫等充分說明，並與投資先進及媒體記者聯繫交流,歡迎投資大眾踴躍參與。

這次活動詳細資訊及最新訊息，請至證交所官方網站>關於證交所>活動訊息點選活動頁面查詢。

參與12月5日(周一)「疫後解封」主題式業績發表會的第一上市公司基本介紹：

一、台南-KY（5906）：台南-KY為生活產業品牌及銷售通路，業務包括品牌代理開發、生產，通路發展及文創百貨。今年前三季合併營收達12.86億元，較去年同期增長26.72%，每股盈餘1.79元。

二、佐登-KY（4190）：佐登-KY為專業美容美體產品領導品牌，全球超過27萬會員、店數近600家，提供從產品研發製造、生活美容SPA、醫學美容等全方位服務。今年10月佐登妮絲城堡於嘉義正式營運，更為集團增添營收成長動能。今年前三季合併營收達19.48億元，每股盈餘0.51元。

三、志強-KY（6768）：志強-KY致力於代工鞋類產品製造,為全球最大足球鞋代工製造商，客戶包括全球最大運動用品商Adidas、Nike、Puma及新客戶Brooks等。今年前三季合併營收達137.48億元，較去年同期增長45.37%，每股盈餘7.45元。

參與12月6日(周二)新南向投資主題式業績發表會第一上市公司基本介紹依序如下：

一、百達-KY（2236）：百達-KY為以沖壓工業為主的汽車零組件供應商，產品主要為門鎖、座椅及排氣類沖壓件，在新加坡、大陸無錫、印尼雅加達及匈牙利皆有生產據點，近年更切入服務型機器人的製造與租賃業務。今年前三季合併營收達10.26億元，較去年同期增長1.52%，每股盈餘0.94元。

二、12月6日(周二)富林-KY（1341）：富林-KY深耕越南多年，為全球各類PVC、PU人造皮革提供者,產品廣泛用於傢俱、皮包箱、車輛、球類及雨衣等，並致力發展具有多功能、強韌性等優點的環保新產品。今年第三季合併營收約23.17億元，較去年同期增長16.31%，每股盈餘4.54元。