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美國大使館呼籲在陸美國公民 備妥14天藥物、水和食物

就市論勢／金融、儲能、航太 可留意

經濟日報／ 詹淯融（聯邦精選科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國10月消費者物價指數低於市場的預期，且聯準會11月會議紀要顯示，抗通膨有進展，升息速度可能很快就會減緩，市場普遍預期12月升息幅度降至2碼。歐元區也公布11月採購經理人指數初值優於市場預期，數據的下滑幅度較10月和緩，主因為供應鏈瓶頸緩和，以及氣候回溫舒緩能源短缺壓力，不過PMI連續五個月低於50的景氣榮枯線，反映歐元區第4季經濟已跌入衰退。

台股方面，受到美國12月可能只升息2碼與外資回買台股激勵下，台股從10月低檔反彈至今2,000點表現強勁，指數也突破半年線，多頭表態盤堅走揚，從均線來看，5日、10日、20日等短期均線呈多頭排列且全數上揚，季線扣抵值也開始往下扣低，台股有機會站穩半年線及年底前挑戰年線。

近期盤面上以航運、金融指數漲幅較大，其次則為電子及半導體指數，近期中國大陸疫情升溫，恐影響供應鏈正常出貨，需持續關注，未來預期台股將呈現類股良性輪動表現。

投資建議

美通膨逐漸好轉、聯準會也釋出放緩升息，然而大陸疫情擴大，加強防疫政策引起民眾抗爭，加上台灣選舉後，政府力道恐將減弱，短線台股將呈現震盪走勢。

在產業方面，電子產業庫存去化預計將持續至2023年第2季，該狀況雖已部分反應在基本面上，但去庫存仍在進行中，獲利仍有下修壓力。台股在升息的環境下，操作上可選擇獲利成長的產業，避開衰退中的產業，靜待庫存去化調整結束，可布局目前受庫存影響較小的為HPC、伺服器、車用電子零組件等；而在傳產方面車用、金融、儲能、航太等較不受影響。

台股 升息 疫情

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