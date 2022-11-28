解封、新南向投資夯 KY公司主題式業績發表會登場

臺灣證券交易所將於12月5日及6日，於證交所資訊展示中心舉辦第一上市公司「疫後解封」及「新南向投資」主題式業績發表會及產業講座，將有台南-KY（5906）、佐登-KY（4190）、志強-KY、百達-KY（2236）、富林-KY（1341）及全宇生技-KY（4148）等6家第一上市公司陸續登場，並邀請台經院研究九所所長譚瑾瑜及資深分析師林進南進行專題演講。

證交所12月5日「疫後解封」主題式業績發表會的第一上市公司如下：

一、台南-KY：

台南-KY為生活產業品牌及銷售通路，業務包括品牌代理開發、生產，通路發展及文創百貨。2022年前三季合併營收達12.86億元，較去年同期增長26.72%，每股盈餘1.79元。

二、佐登-KY：

佐登-KY為專業美容美體產品領導品牌，全球超過27萬會員、店數近600家，提供從產品研發製造、生活美容SPA、醫學美容等全方位服務；今年10月佐登妮絲城堡於嘉義正式營運，更為集團增添營收成長動能。2022年前三季合併營收達19.48億元，每股盈餘0.51元。

三、志強-KY：

志強-KY致力於代工鞋類產品製造，為全球最大足球鞋代工製造商，客戶包括全球最大運動用品商 Adidas、Nike、Puma及新客戶Brooks等。2022年前三季合併營收達137.48億元，較去年同期增長45.37%，每股盈餘7.45元。

至於12月6日「新南向投資」主題式業績發表會第一上市公司如下：

一、百達-KY：

百達-KY為以沖壓工業為主的汽車零組件供應商，產品主要為門鎖、座椅及排氣類沖壓件，在新加坡、中國無錫、印尼雅加達及匈牙利皆有生產據點，近年更切入服務型機器人之製造與租賃業務。2022年前三季合併營收達10.26億元，較去年同期增長1.52%，每股盈餘0.94元。

二、富林-KY：

富林-KY深耕越南多年，為全球各類PVC、PU人造皮革提供者，產品廣泛用於傢俱、皮包箱、車輛、球類及雨衣等，並致力發展具有多功能、強韌性等優點之環保新產品。2022年第三季合併營收約23.17億元，較去年同期增長16.31%，每股盈餘4.54元。

三、全宇生技-KY：

全宇生技-KY營運主體位在馬來西亞，是一家集合生物科技、綠色農業、循環經濟、環保概念及南向先驅之五大核心優勢的微生物運用公司。2022年前三季合併營收達28.21億元，較去年同期增長85.11%，每股盈餘5.02元。