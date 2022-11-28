外資賣超107億 買超金融股最高、賣超最多竟是這檔龍頭

台股選後第一個交易日，今（28）日收在14,556.87點，重跌221.64點，三大法人同步賣超，統計外資買超前三大都是金融股，但賣超最高個股則是鋼鐵龍頭中鋼（2002），單日遭外資賣超20,963張，另外，提款大戶還有面板及晶圓代工等。

台股今日以14,636.9點開低，一度下滑至14,503.12點，權值股下挫，台積電（2330）收480.5元，跌幅3.51%，聯發科（2454）收703元，跌幅3.3%，聯電（2303）收44.4元，跌幅3.06%；台塑化（6505）、南亞（1303）、台塑也都皆下跌。

盤面上強勢股首推汽車類股，裕隆（2201）收64.8元，大漲6.93%，11月波段漲幅已超過4成，帶動集團相關個股大漲，嘉裕（1417）攻上漲停板收盤，中華（2204）、江申（1525）漲幅3~4%，另外，觀光股也是上漲的攻勢。

台股大盤指數大跌221.64點，三大法人同步賣超，外資賣超107.71億元，投信賣超6.23億元，自營商賣超（合計）44.62億元，合計三大法人賣超158.58億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是中鋼、友達（2409）、鴻海（2317）、聯電、台泥（1101）、台積電、陽明（2609）、國泰永續高股息、元大高股息（0056）、群創（3481）等；晶圓代工雙雄、面板雙虎等都是外資提款標的。

外資賣超中鋼20,963張，居外資賣超冠軍，其次是賣超友達19,948張，外資賣超第三大為鴻海，單日賣超16,832張；晶圓代工雙雄也是外資賣超標的，賣超聯電16,706張，賣超台積電11,599張。

外資今日買超前十大個股依序是永豐金（2890）、新光金（2888）、元大金（2885）、統一（1216）、英業達（2356）、長榮航（2618）、興富發（2542）、遠東新（1402）、三商壽（2867）、光寶科（2301）等，買超前三大全數是金融股，統計4檔金融股居前十大買超行列，傳產股也有4檔，電子股則有2檔。

外資買超永豐金13,846張，居買超個股冠軍，其次是買超新光金10,398張，外資買超第三大個股為元大金，單日買超9,284張；另外，食品股龍頭統一獲外資買超6,428張。