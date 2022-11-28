富邦投顧蕭乾祥：明年台股還會回落 下半年高點攻萬六

今年全球股市遭逢連串利空洗禮，股市指數自高點回落，下跌幅度達3成，到10月份才落底回穩。富邦投顧董事長蕭乾祥今（28）日表示，在高物價、高利率及產業結構調整的架構下，明年指數區間將落在12000點至16000點區間橫向震盪，上半年還會回落萬二，高點預估會落在明年下半年。

富邦金控今（28）日舉行「2023富邦財經趨勢論壇」，蕭乾祥針對明年股市分析，產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素，在明年可望逐漸和緩，股價再出現今年的大跌走勢機率不高。

但他提醒，仍有高物價、高利率及產業結構調整的問題，明年全球市場有3大轉變，第一是高物價將成常態，包括供應鏈重組、疫情影響勞力失衡、歐美央行寬鬆貨幣造成資金氾濫，可預見明年全球物價水準將維持高檔，過往的全球低物價乃至於通縮的情形將不復見。

第二是低利環境不再，由於通膨短期難解，明年央行重回寬鬆貨幣政策的機率並不高，市場將維持震盪。

第三是產業將「由虛轉實」，從虛擬貨幣及網路社群巨頭股價的崩落，可見市場資金對於產業的偏好程度已有所調整，美國也推出製造業重振政策，各國則強化自主供應鏈，產業政策由阮轉應，值得投資人關注。

他認為，綜合前述理由，明年台股將處於區間震盪的橫向波動格局，因科技業庫存持續調整，上半年可能還有回測機會，預料指數高點將落在下半年，預測明年台股加權指數本淨比將會落在1.5至2倍區間，換算指數則是落在12000點至16000點。

選股方向上，富邦則看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股四大族群，投資人可以針對這四大族群的績優個股輪動低接布局來回操作。

另一方面，九合一大選落幕後，因執政黨慘敗，加上美國科技類股走跌，台股早盤大跌超過200點，終場下跌221.64點，以14556.87點作收，跌破14600點關卡。但蕭乾祥認為，只是時間點巧合，台股短線已急漲2000點，今日大跌主要是漲多拉回，應是短期反應，且台股年底仍有作帳行情可期，年底可望再有反彈。

至於不少投資人擔心，選後國安基金護盤力道會跟著減弱、甚至提前退場。蕭乾祥則認為，目前台股還接近萬五，國安基金是市場穩定風險的信心，但到了這個點位就稍微觀望一下很正常，這應該不是力道縮減，「總不能一直買」。