半導體、航運壓盤 台股重挫221點收14,556點

台股今（28）日雖然開低走低、回測10日線，但盤勢仍然弱中透強，櫃買市場開高走高，盤面上無跌停家數，漲停加數則有17家，大盤主要受電子的半導體和傳產的航運族群壓盤，加權指數終場下跌221.64點，收14,556.87點，成交量1,984.44億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，陸、港股市對台股影響有限，今日台股拉回是11月以來漲多之後的修正，對股市來說是正向的表現，看好指數整理過後仍有創高機會，建議投資人，可順著近期量縮整理拉回持續布局。

台積電（2330）今日表現疲弱，盤中下跌超過10元，終場下跌17.5元，收480.5元，跌幅3.5%，失守5日線與10日線；聯發科（2454）今日盤中最低點落在703元，終場股價下跌超過2%，此外還有聯電（2303），力積電，台達電（2308）等股，終場下跌1～3%。

半導體族群中，茂矽（2342）受朋程（8255）大舉敲進股票的利多消息加持，今日攻上漲停板同時也是近月高點42.4元；順德（2351），界霖（5285）與光罩（2338）緊追在後，終場上漲4～5%；此外還有富鼎（8261），立積（4968），力智，天鈺（4961）等股，收盤上漲1～3%。

航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）下跌1～2%，其中以萬海跌勢最重，終場下跌近3%，盤中股價最低達72.4元，失守5日線與10日線，月線仍然有撐；航空雙雄則上演兩樣情，華航（2610）開低走低，盤中最低點落在17.1元，長榮航（2618）則開低走高，在10點左右由黑翻紅，股價最高來到26.45元，5日線與10日線失而復得。