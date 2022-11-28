朋程將公開收購 茂矽逆勢攻漲停

二極體廠朋程（8255）於（25）日公告，透過鉅額逐筆交易方式取得強茂（2481）旗下璟茂所有茂矽持股，將成為茂矽（2342）最大股東，此舉激勵茂矽今日早盤股價亮燈漲停，價位在42.4元，仍有逾5,000張委買單高掛。

朋程公告，將以自有資金自集中市場公開收購晶圓代工廠茂矽普通股，交易數量不超過1.9萬張，公開收購開始日預計不晚於11月29日，待收購完成後，將維持第一大股東，持股比自19.04%攀升至30.05%，若以今日茂矽收盤價38.55元推算，至少需斥資7.3245億元。

朋程公告指出，每股交易價格將依據董事會決議前1、3或5個營業日茂矽公司收盤價的簡單算數平均數孰高者，且不低於董事會當天收盤價的100.5%，亦不高於董事會當天收盤價的102.5%。