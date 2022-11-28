凱基台北哥重點伺候 裕隆漲勢兇猛、11月暴漲40%

裕隆（2201）今（28）日持續飆漲，盤中一度來到64.5元，漲幅逾5%，自11/14起漲至今已暴漲43%，其中凱基台北分點進出頻繁，隔日沖裕隆大賺一筆。

凱基台北在11/14裕隆漲停時買超6,910張，隔天即賣超5,722張；之後皆持續進出，11/21裕隆又再度攻上漲停板時，凱基買超4,842張，隔天又賣超超過4千張，23日後則持續收集籌碼幾乎未出。

鴻海（2317）與裕隆兩大集團合資設立的「鴻華先進」規劃明年首季在創新板掛牌，鴻華先進的前身「華創車電」原本是裕隆集團旗下的研發中心，而後裕隆與鴻海集團成立合資鴻華先進公司，裕隆現持有鴻華先進49%股權，未來若鴻華先進順利掛牌，法人估，裕隆潛在利益逾700億元。

鴻華先進的第一個客戶就是納智捷以鴻華先進開發的Model C發展為納智捷n7，納智捷電動車n7接單已突破2.5萬張。鴻華先進擁有整車設計、開發與製造管理能力，服務涵蓋平台發展、造型設計、車電整合及測試驗證等。