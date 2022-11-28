台股回測10日線 電子、航運成壓盤重心

選舉行情結束，加上新台幣匯率今早下跌、陸港股市雙雙重挫，造成台股今（28）日開低走低，回測10日線，主要壓盤重心在電子與航運族群，加權指數盤中最低下挫至14,503.12點。

群益投顧表示，台股短多格局不變，預估指數區間落在14,500～15,000點。操作建議上，美股表現、鮑爾談話、新台幣走勢，為挑戰萬五關鍵。選前盤面快速輪動將告一段落，資金面有利台股選後表現，接下來可留意選後行情是否出現新題材帶動，依短期技術面價差交易。

台積電（2330）今日重跌超過10元，盤中失守5日線與10日線，股價最低來到482.5元，跌幅達2.5%左右；聯發科（2454）也在盤中下跌2%以上，盤中最低點一度達703元，失守短期均線；此外還有聯電（2303），力積電，台達電（2308）等股，盤中下跌1～2%不等。

航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）盤中下跌1～2%，其中以萬海跌勢相對較重，盤中下跌2.4%，股價最低落在72.4元，失守短期均線，但月線仍然有守；航空雙雄盤中表現相對有撐，華航（2610）開低後逐漸走高，11點左右回到平盤線；長榮航（2618）開低走高，接近10點由黑翻紅，股價最高來到26.45元。

盡管今日大盤表現弱勢，仍有零星個股強勢表態，其中，視陽強漲近百元，股價來到近月高點267.5元，伯特光也強漲19%；此外還有創源（4160），雷虎（8033），茂矽（2342），華星光（4979）等股，盤中紛紛強漲10%左右。