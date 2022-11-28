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聰明理財、精準投資，輕鬆掌握致富關鍵—臺大進修推廣學院

文／ 臺大進修推廣學院提供

投資理財對於新手來說總是困難重重，投資的工具五花八門，又有各式各樣的專有名詞。究竟要從何處下手，才能為自己賺進人生的第一桶金呢？國立臺灣大學進修推廣學院將於111年12月6日每週二晚間起開辦「投資理財精修班」課程，邀請臺大國際企業系所林修葳教授親授，利用每次三小時實用導向的課程，以應用型個案與實例為題，為學員們介紹各項金融工具、並分析錯誤投資觀念，帶領大家探討企業與家庭長短期投資規劃與風險管理。

全球金融局勢瞬息萬變，新冠肺炎與烏俄戰爭重創全球金融市場，引發令人恐慌的「黑天鵝效應」；另外，國際清算銀行（BIS）示警氣候變遷可能帶來「綠天鵝」事件，並引發全球金融危機。如何選擇正確的投資工具，並學會在適當的時機進場，是您成功致富的關鍵。

林修葳教授是美國史丹佛大學商學院博士，專業領域包含國際財務管理、管理會計、財務報表分析、財務金融創新、金融機構風險管理、財務會計等。林教授在臺大進修推廣學院開設的金融理財類課程屢獲好評，修讀過的學員反映其授課方式淺顯易懂，即使沒有投資學的專業經驗背景，也能建立正確投資觀念，提昇財富管理能力。

「投資理財精修班」共計八堂課，每週都包含不同單元的課題，從分析各種投資工具、個股、基金，到因應整體產業環境變化的方式皆涵蓋在內。選擇投資自己學習如何正確投資，正是開啟成功道路的第一步。完成本學院官網臺大校友驗證者，還可享加碼折扣。更多課程訊息請捜尋【臺大推廣教育網】或洽詢(02)2362-0502。

「投資理財精修班」課程介紹網址：https://reurl.cc/9pm6a8

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