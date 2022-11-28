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安聯投信：市場期待明年3月前 或有機會進入做夢氛圍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，目前支撐市場信心的，市場一方面期待，台股在跌深後、技術面上或有搭配軋空的潛在機會；另一方面，也因為時序上開始步入財報空窗期，市場也開始期待，到明年3月以前，或有機會進入有夢最美的做夢氛圍。

安聯投信台股團隊表示，11月以來台股展現反彈走勢，自萬三附近開始一路反彈至萬四以上；就客觀環境而言，12月美國聯準會升息只要幅度低於三碼、沒有超乎市場預期之外，料都將有助於支撐現階段市場偏多的情緒。

安聯投信台股團隊展望後市，由於就基本面上，明年第1季仍處在獲利下修階段，可先觀察接下來的市場情緒，再來關注美國11月份通膨數據、聯準會升息幅度、FOMC會議內容、感恩節銷售數字與中美領袖會談後的策略變化。

就題材上，在面臨景氣放緩挑戰、需求端仍存有不確定性的大環境下，就目前產業能見度能看到明年仍有具成長性的相對少，故在這種環境下，方向上仍宜優先聚焦包括：IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸領域。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，關於2023年金融與非金電族群看法，金融今年因防疫險及美國升息、財報表達等影響，獲利基期相對低；非金電中，循環股受油價跟運價走低預期，2023年獲利明顯下滑，反而出口類股中的紡織成衣，因品牌客戶調整早，庫存相對安全，同時受惠客戶在新市場擴點，營收具成長動能，加上匯率受惠，這些都是營運正向因素；觀光出遊受惠的餐飲飯店，在壓抑至少兩年需求支持下，後市可期是大概率的市場共識。

台股 美國聯準會 美國升息

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