外資如持續匯入 法人：選後台股仍具表現機會

受到外資匯入台灣、加上看好選後回歸基本面，台股上周五(11月25日)開高，終場小跌5.49點或-0.04%，收14,778.51點，周線收紅，成交量2,308.77億元。富蘭克林華美投信說，短線由於預期選後可能政策面較偏中性，股市回歸基本面表現，激勵外資選前持續回補台股、帶動新台幣和台股反彈走強，投資人可分批布局，可望提早先享受一波紅包行情。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線由於外資11月持續回補台股，累積金額達57.3億美元，讓台灣加權指數重新站回半年線，如此的買盤也創2007年以來的新高，推升11月台灣股市表現，預料選後台股將由集團股、產業龍頭領軍，加上先前跌深的中小型股，EPS已經修正一波，個股表現可望先有一波紅包行情。

周書玄分析，會造成這樣的結果，也和本次美國選舉，民主黨相對有利有影響，由於先前言論較偏向地緣政治色彩，讓外資擔心大陸有可能侵犯台灣主權，這也讓資金快速撤離台灣市場，但目前勝選的黨派，較偏向政策中立，也不鼓勵晶片政策出台，相對的台股受到地緣政治影響的色彩偏輕，外資才轉向積極買入，提早對選後的台股做出布局。

富蘭克林華美高科技基金機領人郭修伸也表示，就目前市場投資氣氛看來，基本面表現不差的產業，在明年2月財報公布前，都有機會上演作夢行情，特別是選後，干擾因素又減低，加上市場預期12月份聯準會只升息2碼，故不排除選後、至明年初在外資回補，內資看多的情況下，又有年底作帳行情加持，台股有望持續上演偏多行情。

富蘭克林華美台灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，預期未來一季台股仍為高檔震盪格局，據高盛證券預估，尤其是美國全球金融狀況的顯著緊縮政策，表明未來幾個季度韓國和台灣的設備投資大幅下滑的可能性很高，認為預計2023年韓國和台灣的設備投資將分別年降1.8%和2.8%。

高盛報告，科技行業的疲軟可能會很明顯，該行業分別占韓國和台灣總投資的10%和25%。鑑於美國大型互聯網公司的資本支出預期收縮，這些經濟體的主要半導體生產商的名義資本支出將下降約15%，這些公司在其大型數據中心運營中大量使用半導體。越南的情況與韓國和台灣略有不同，外國直接投資持續強勁，包括來自韓國和台灣科技公司的投資。

在2022年新冠肺炎疫情反彈後，私人消費也因應放緩。報告中預計在2023年台灣私人消費水平降0.5%，略低於新冠疫情流行前的平均0.6%，原因是就業市場疲軟仍低於疫情大流行前水準和財政政策略微收緊0.4% GDP的表現，因此，林承漢說，若不知如何挑選個股，不妨利用多因子模型ETF協助，尋找具品質、價值與動能的個股投資組合來持續布局。